Hallenkreismeisterschaft: TSV Warthausen ist „sehr gut gerüstet“

Der Countdown läuft: Am Freitag startet die 35. Fußball-Hallenmeisterschaft des Landkreises Biberach. Der erste Anpfiff ertönt um 17 Uhr. Insgesamt 31 Mannschaften werden in der Biberacher BSZ-Halle bis zum Sonntag um die Hallenkrone spielen. Ausrichter ist wie schon 2011 der TSV Warthausen. Titelverteidiger ist der Verbandsligist FV Biberach.

Vorfreude ist sehr groß

„Die Vorfreude ist sehr groß, sie wächst täglich. Es ist ein Highlight für den Verein, die Hallenkreismeisterschaft im Vorfeld des 100-jährigen Bestehens des TSV - das wird im Jahr 2025 gefeiert - ausrichten zu dürfen“, sagt Oliver Popp, Abteilungsleiter des TSV Warthausen und Chef des Organisationsteams, dem auch Manfred Krause, Marco Adelgoß, Marco Heckenberger und Fabian Wenger angehören.

„Die Organisation ist schon eine Mammutaufgabe, der wir uns aber gerne stellen.“ Rund 100 Helfer werden laut dem 34-Jährigen im Einsatz sein. „Diese rekrutieren sich aus allen sechs Abteilungen des TSV. Wir sind sehr gut gerüstet.“

Vorbereitung läuft seit Juli 2023

Die Vorbereitung laufe bereits seit Juli vergangenen Jahres beim TSV Warthausen. In der BSZ-Halle sei so weit schon alles hergerichtet. „Das haben wir zwischen Weihnachten und Silvester erledigt, inklusive dem Aufbau der Rundumbande“, erläutert Popp.

„Am Donnerstag werden noch die Getränkestände bestückt, es wird auch wieder einen kleinen Biergarten geben. Am Freitag wird noch das Essen geliefert und dann kann es losgehen.“

Gute Zusammenarbeit

Die Fixkosten seien bereits durch Sponsoren abgedeckt, die BSZ-Halle stelle der Landkreis kostenfrei zur Verfügung. „Für all das sind wir sehr dankbar. Auch die Zusammenarbeit mit Ralf Häussermann vom Landratsamt war sehr positiv, da ist alles reibungslos gelaufen“, sagt der TSV-Abteilungsleiter und fügt hinzu: „Wir wollen ein guter Gastgeber sein. Es soll ein Fußballfest für alle werden. Wir hoffen auf insgesamt 3000 Zuschauer.“

Klares Ziel

In sportlicher Hinsicht formuliert Popp ein klares Ziel für die SGM Warthausen/Birkenhard, die mit der Bezirksliga- und der Kreisliga-A-Mannschaft antritt. „Wir wollen mit beiden Teams auf jeden Fall die Vorrunde überstehen. Dann schauen wir weiter. Ich zähle uns aber nicht zum Favoritenkreis“, so der 34-Jährige. „Zum Kreis der Titelanwärter gehören der Verbandsligist und Titelverteidiger FV Biberach, die Landesligisten SV Mietingen, SV Ochsenhausen und FV Olympia Laupheim sowie Donau-Bezirksligist FV Bad Schussenried.“ Türkspor Biberach sei der Geheimfavorit, weil der Club gute Hallenkicker in seinen Reihen habe wie zum Beispiel Ilyas Aksit.

Die SGM Warthausen/Birkenhard trifft in der Vorrundengruppe A auf den SV Mietingen, Türkspor Biberach I, den FC Mittelbiberach und die SGM Ringschnait/Mittelbuch II. Die SGM Warthausen/Birkenhard II bekommt es in der Vorrundengruppe B mit der SGM Ringschnait/Mittelbuch I, dem SV Steinhausen, der SGM Muttensweiler/Hochdorf und Türkspor Biberach II zu tun.

Das ist der Modus

Dass insgesamt 31 Mannschaften am Start sein werden bei der 35. Hallenkreismeisterschaft - im Vorjahr waren es noch 37 - sei eine gute Zahl. „Es hätten natürlich auch gerne mehr Teams sein dürfen, vor allem aus dem Illertal und dem Raum Riedlingen“, sagt Popp.

In jeder Vorrundengruppe kommen der Erst- und Zweitplatzierte sowie die vier besten Gruppendritten weiter in die Zwischenrunde am Sonntag. In dieser gibt es dann vier Vierergruppen, aus denen jeweils die ersten zwei ins Viertelfinale kommen. Ab da wird dann im K-o.-Modus weitergespielt. Die Halbfinals beginnen am Sonntag laut Turnierplan ab 16.25 Uhr, das Endspiel ist für 17.30 Uhr terminiert.

Tickets und Spielplan

Tagestickets für die Hallenkreismeisterschaft in Biberach gibt es nach Angaben des Ausrichters TSV Warthausen zum Preis von 7 Euro (Freitag und Samstag) beziehungsweise 8 Euro (Sonntag). Zudem ist auch eine Dauerkarte für 14 Euro erhältlich. Am Sonntag wird es laut TSV auch eine Tombola geben.

Alle Ergebnisse und den kompletten Spielplan gibt es im Internet auf www.fussball.de und den Link zum Liveticker auf www.tsv-warthausen.de.