Der Landesligist SV Mietingen und die SGM Ringschnait/Mittelbuch II bestreiten am Freitag, 5. Januar (Anstoß: 17 Uhr), das Eröffnungsspiel bei der 35. Fußball-Hallenmeisterschaft des Landkreises Biberach. Insgesamt 31 Mannschaften spielen in der Biberacher BSZ-Halle um den Turniersieg.

Das sind die härtesten Konkurrenten des FV Biberach

„Der FV Biberach ist als Verbandsligist und Titelverteidiger der Topfavorit für mich“, sagt Ralf Häussermann, im Landratsamt zuständig für die Hallenkreismeisterschaft. Die härteste Konkurrenten des FVB sind für den früheren Landesliga-Unparteiischen (bis zur Saison 2014/15), der heute noch Partien bis zur Bezirksliga pfeift und zudem als Schiri-Beobachter für die Gruppe (SRG) Riß im Einsatz ist, die Landesligisten FV Olympia Laupheim, SV Mietingen und SV Ochsenhausen sowie den Kreisliga-A-II-Spitzenreiter Türkspor Biberach.

„Darüber hinaus zähle ich den Riß-Bezirksligisten SV Reinstetten sowie die Donau-Bezirksligisten SV Uttenweiler und FV Bad Schussenried zum erweiterten Favoritenkreis. Ich erwarte auf jeden Fall ein spannendes Turnier.“

Zweikampf um Platz eins

In der Vorrundengruppe A erwartet Häussermann einen Zweikampf um Platz eins zwischen dem SV Mietingen und Türkspor Biberach. „Der Bezirksligist SGM Warthausen/Birkenhard hat aber durchaus das Potenzial, um den beiden in die Suppe zu spucken.“

Die Vorrundengruppe B ist die einzige mit drei Bezirksligisten - SGM Ringschnait/Mittelbuch, SV Steinhausen und SGM Muttensweiler/Hochdorf. „Die drei dürften die ersten beiden Plätze unter sich ausmachen“, so der 41-jährige, der im Jugendamt des Landratsamts für die Jugendgerichtshilfe tätig ist.

Zwei ähnlich starke Teams

In der Vorrundengruppe C seien der Riß-Bezirksligist SV Reinstetten und der Donau-Bezirksligist FV Bad Schussenried ähnlich stark einzuschätzen. „Beide sind im Vorjahr im Halbfinale aufeinandergetroffen und da hat sich Schussenried nach Neunmeterschießen durchgesetzt. Das spricht für sich“, sagt Häussermann. „Beide sehe ich auf jeden Fall in der Zwischenrunde.“

In der Vorrundengruppe D werde, wenn alles normal laufe, Landesligist FV Olympia Laupheim als Gruppenerster in die Zwischenrunde einziehen. „Platz zwei und drei werden der Bezirksligist Uttenweiler und der A-I-Kreisligist Ummendorf/Fischbach unter sich ausmachen“, so der Mitarbeiter des Landratsamts.

Keine einfache Gruppe für SVO

Die Vorrundengruppe E sei keine einfache für den Landesligisten SV Ochsenhausen. „Vor allem auch, weil es die einzige Sechsergruppe ist. Da sind durchaus Überraschungen möglich“, sagt Häussermann. „Ich denke aber, dass die Bezirksligisten Baustetten und/oder Schwendi weiterkommen.“

Die Vorrundengruppe F sei eine sehr interessante Gruppe mit den Bezirksligisten SV Schemmerhofen und FC Wacker Biberach I sowie den B-Ligisten SGM Erlenmoos/Ochsenhausen und FC Inter Laupheim I, die 2023 eine sehr gute Rolle gespielt hätten und erst in der Zwischenrunde ausgeschieden waren. „Das wird kein Selbstläufer für den FV Biberach. Trotzdem wird sich der FVB als Gruppensieger durchsetzen“, so der 41-Jährige.

Vorrundengruppen und Termine im Überblick

Freitag 5. Januar, ab 17 Uhr:

Gruppe A: SV Mietingen, SGM Warthausen/Birkenhard, Türkspor Biberach, FC Mittelbiberach, SGM Ringschnait/Mittelbuch II.

Gruppe B: SGM Ringschnait/Mittelbuch, SV Steinhausen, SGM Muttensweiler/Hochdorf, SGM Warthausen/Birkenhard II, Türkspor Biberach II.

Samstag, 6. Januar, ab 10 Uhr:

Gruppe C: SV Reinstetten, FV Bad Schussenried, SGM Attenweiler/Oggelsbeuren, SV Eintracht Seekirch, SGM Ummendorf/Fischbach II.

Gruppe D: FV Olympia Laupheim, SV Uttenweiler, SGM Ummendorf/Fischbach, SG Mettenberg, FV Bad Schussenried II.

Samstag 6. Januar, ab 14.30 Uhr:

Gruppe E: SV Ochsenhausen, SV Baustetten, SF Schwendi, SGM Äpfingen/Baltringen, FC Wacker Biberach II, FC Inter Laupheim II.

Gruppe F: FV Biberach, SV Schemmerhofen, FC Wacker Biberach I, SGM Erlenmoos/Ochsenhausen, FC Inter Laupheim.

Das ist der Modus

In jeder Vorrundengruppe kommen der Erst- und Zweitplatzierte sowie die vier besten Gruppendritten weiter in die Zwischenrunde. Dort wird in vier Vierergruppen weitergespielt. Die Zwischenrunde beginnt am Sonntag, 7. Januar, um 9.30 Uhr. Das erste Viertelfinale ist für 15 Uhr angesetzt, das erste Halbfinale für 16.30 Uhr. Das Endspiel ist für 17.35 Uhr terminiert.

Die Spielzeit beträgt in allen Partien zwölf Minuten. Nach den K.-o.-Spielen folgt bei einem Unentschieden gleich das Neunmeterschießen. Nur im Finale ist auch eine Verlängerung möglich.

Alle Ergebnisse und den kompletten Spielplan gibt es auf www.fussball.de und den Link zum Liveticker auf www.tsv-warthausen.de.