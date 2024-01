Der Landesligist SV Mietingen und Kreisliga-A-II-Spitzenreiter Türkspor Biberach I (beide Vorrundengruppe A) haben bei der Hallenfußball-Kreismeisterschaft in Biberach am Freitagabend souverän die Zwischenrunde erreicht. In der Vorrundengruppe B lösten die Bezirksligisten SV Steinhausen und SGM Ringschnait/Mittelbuch I die direkten Tickets für den Endrundentag am Sonntag. Am Samstag geht es nun mit den Partien in den Vorrundengruppen C, D, E und F weiter.

SV Mietingen holt sich Rang eins in der Vorrundengruppe A

Der Landesligist SV Mietingen holte sich mit neun Punkten (13:3 Tore) den Gruppensieg in der Vorrundengruppe A. Der SVM bezwang die SGM Ringschnait/Mittelbuch II (2:0), Bezirksligst SGM Warthausen/Birkenhard (5:1) sowie A-II-Ligist FC Mittelbiberach (5:0) und musste sich nur A-II-Spitzenreiter Türkspor Biberach (1:2) geschlagen geben. „Wir wollten in die Zwischenrunde und das haben wir geschafft. Daher bin ich insgesamt zufrieden“, sagte Reinhold Ackermann, der den SVM beim Turnier betreut. „Gegen Türkspor waren wir nicht die schlechtere Mannschaft. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen.“

Ben Rodloff und Felix Scheffold werden laut dem 69-Jährigen am Sonntag beim Endrundentag wahrscheinlich wohl wieder zur Mannschaft stoßen. „Unser Minimalziel ist es, wie im Vorjahr wieder das Halbfinale zu erreichen. Natürlich würden wir auch gerne den Pokal holen“, so Ackermann.

Ordentlicher Turnierstart für Türkspor

„Das war ein ordentlicher Turnierstart. Wir haben insgesamt gut gespielt und einen guten Eindruck hinterlassen“, bilanzierte Ilyas Aksit, Spielleiter und Mittelfeldspieler von Türkspor Biberach. Das Team aus der Kreisstadt sicherte sich durch Siege gegen die SGM Warthausen/Birkenhard (4:0), die SGM Ringschnait/Mittelbuch II (5:1) und den SV Mietingen (2:1) mit neun Punkten (13:5 Tore) Rang zwei. Gegen den FC Mittelbiberach verlor Türkspor sein letztes Gruppenspiel mit 2:3.

„Die Niederlage gegen Mittelbiberach war unnötig, aber da haben uns einfach die letzten Prozente gefehlt, da wir schon weiter waren“, sagte Aksit und fügte hinzu: „Unser erstes Ziel ist es am Sonntag zunächst die Zwischenrunde zu überstehen und dann wäre alles möglich. Wir wollen am Ende schon um den Titel mitspielen.“

Enttäuschung bei Galvano

Platz drei in der Vorrundengruppe A erreichte die SGM Warthausen/Birkenhard mit vier Punkten (9:11 Tore). Der Bezirksligist gewann nur gegen die SGM Ringschnait/Mittelbuch II (6:0) und punktete gegen den FC Mittelbiberach (2:2). Gegen Türkspor Biberach (0:4) und den SV Mietingen (1:5) verlor die SGM derweil klar.

„Wie wir aufgetreten sind war schon enttäuschend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit vier Punkten als einer der vier besten Gruppendritten weiterkommen“, sagte Vincenzo Galvano, der mit Spielertrainer Andreas Wonschick das Trainerduo der SGM bildet. „Selbst unsere ,Zweite‘ hat als Gruppendritter ja zwei Punkte mehr geholt. Ich hoffe, dass wir dann zumindest mit unserer ,Zweiten‘ in der Zwischenrunde dabei sind.“

Rang vier belegte der FC Mittelbiberach (4 Punkte/6:11 Tore) und Platz fünf die SGM Ringschnait/Mittelbuch II (3 Punkte/3:14 Tore).

SV Steinhausen wird Erster in der Vorrundengruppe B

Als Gruppensieger setzte sich der Bezirksligist SV Steinhausen in der Vorrundengruppe B durch. Der SVS siegte gegen Bezirksligist SGM Muttensweiler/Hochdorf (3:1), A-II-Ligist SGM Warthausen/Birkenhard II (3:1) sowie Türkspor Biberach II (3:0) und verlor gegen Bezirksligst SGM Ringschnait/Mittelbuch I (0:5). „Wir sind zufrieden. Gegen Ringschnait/Mittelbuch I waren wir extrem schlecht und in den anderen Spielen haben wir gut gespielt“, so Tobias Rothenbacher, Spielleiter und Offensivspieler des SVS. „Am Sonntag in der Zwischenrunde wird es sicher nicht einfacher, aber wir werden alles versuchen, um zumindest ins Viertelfinale zu kommen.“

Ringschnait/Mittelbuch I tut sich etwas schwer

Platz zwei ging an die SGM Ringschnait/Mittelbuch I, die gegen die SGM Warthausen/Birkenhard II (2:1) und den SV Steinhausen (5:0) gewann sowie gegen die SGM Muttensweiler/Hochdorf 1:1 spielte. Gegen Türkspor Biberach II unterlag Ringschnait/Mittelbuch I mit 2:3. „Wir haben erwartet, dass wir weiterkommen. Wir haben uns etwas schwer getan, aber letztlich zählt nur der Einzug in die Zwischenrunde“, so Rudi Buchstor, Abteilungsleiter des SV Ringschnait. „Am Sonntag wollen wir jetzt so viele Spiele wie möglich gewinnen und dann schauen wir was bei rauskommt.“

SGM Warthausen/Birkenhard II sorgt für Überraschung

Rang drei sicherte sich überraschend A-II-Ligist SGM Warthausen/Birkenhard II, der Bezirksligist SGM Muttensweiler/Hochdorf (4 Punkte/5:8 Tore) auf Platz vier verwies. Zwei Siege (Türkspor Biberach II 4:2, SGM Muttensweiler/Hochdorf 3:1) und zwei Niederlagen (SGM Ringschnait/Mittelbuch I 1:2, SV Steinhausen 1:3) verbuchte die SGM II.

„Ich bin stolz auf die Mannschaft, sie hat eine gute Leistung gezeigt. Platz drei kommt auch für mich durchaus überraschend“, sagte Marco Adelgoß, Co-Trainer der SGM Warthausen/Birkenhard II. „Jetzt hoffen wir natürlich darauf, dass wir beim Endrundentag am Sonntag als einer der vier besten Gruppendritten dabei sein können. Das wäre auch aus Ausrichtersicht wünschenswert, wenn wenigstens eine Mannschaft die Zwischenrunde erreicht.“

Auf Platz fünf in der Vorrundengruppe B landete am Ende Türkspor Biberach II (3 Punkte/6:11 Tore).

So geht es weiter

Samstag, 6. Januar, ab 10 Uhr:

Gruppe C: SV Reinstetten, FV Bad Schussenried, SGM Attenweiler/Oggelsbeuren, SV Eintracht Seekirch, SGM Ummendorf/Fischbach II.

Gruppe D: FV Olympia Laupheim, SV Uttenweiler, SGM Ummendorf/Fischbach, SG Mettenberg, FV Bad Schussenried II.

Samstag 6. Januar, ab 14.30 Uhr:

Gruppe E: SV Ochsenhausen, SV Baustetten, SF Schwendi, SGM Äpfingen/Baltringen, FC Wacker Biberach II, FC Inter Laupheim II.

Gruppe F: FV Biberach, SV Schemmerhofen, FC Wacker Biberach I, SGM Erlenmoos/Ochsenhausen, FC Inter Laupheim.

In jeder Vorrundengruppe kommen der Erst- und Zweitplatzierte sowie die vier besten Gruppendritten weiter in die Zwischenrunde. Dort wird in vier Vierergruppen weitergespielt. Die Zwischenrunde beginnt am Sonntag, 7. Januar, um 9.30 Uhr. Das erste Viertelfinale ist für 15 Uhr angesetzt, das erste Halbfinale für 16.30 Uhr. Das Endspiel ist für 17.35 Uhr terminiert.

Die Spielzeit beträgt in allen Partien zwölf Minuten. Nach den K.-o.-Spielen folgt bei einem Unentschieden gleich das Neunmeterschießen. Nur im Finale ist auch eine Verlängerung möglich.

Alle Ergebnisse und den kompletten Spielplan gibt es auf www.fussball.de und den Link zum Liveticker auf www.tsv-warthausen.de.