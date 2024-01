Bei der am Freitag in der Biberacher BSZ-Halle um 17 Uhr beginnenden 35. Hallenfußball-Kreismeisterschaft des Landkreises Biberach gehen in diesem Jahr 31 Mannschaften an den Start - sechs weniger als noch 2023. Es fehlt beispielsweise der TSV Riedlingen, der zuletzt auch immer eine gute Rolle gespielt hat. Titelverteidiger ist der Verbandsligist FV Biberach.

Zu den Mitfavoriten zählen die Landesligisten FV Olympia Laupheim und SV Mietingen sowie der Tabellenführer der Kreisliga A II Riß, Türkspor Biberach. Aber auch dem Spitzenreiter der Bezirksliga Riß, dem SV Reinstetten, und dem in der Halle meist überzeugenden FV Bad Schussenried aus der Bezirksliga Donau werden Chancen eingeräumt, am Ende ganz oben zu stehen.

Hertenberger sieht auch andere Clubs in der Favoritenrolle

Der FV Biberach ist Rekordsieger der Hallenkreismeisterschaften, die anders als anderswo noch einen sehr hohen Stellenwert bei Verantwortlichen, Spielern und Zuschauern haben. Die BSZ-Halle wird vermutlich auch in diesem Jahr wieder an allen drei Tagen sehr gut gefüllt sein. „Wir wissen schon um unseren Verpflichtung bei diesem Turnier und wollen unseren Titel auch gern verteidigen“, sagt Biberachs Interimscoach Armin Hertenberger, der gemeinsam mit Kai Luibrand die Mannschaft noch in der Halle coachen wird. Nach Angaben von FVB-Sportvorstand Michael Münch steht mit Bernd Maier der neue Trainer des Verbandsliga-Letzten seit Mittwoch fest, der aber erst mit Beginn der Vorbereitung am 22. Januar richtig einsteigen soll.

Armin Hertenberger vom FV Biberach. (Foto: FV Biberach )

Hertenberger sieht aber auch andere Clubs in der Favoritenrolle und hebt hervor, dass auch die sogenannten Kleinen nicht unterschätzt werden dürfen: „Wir müssen erst mal unsere Gruppe überstehen, dann sehen wir weiter.“ Dazu beitragen sollen auch die beiden Winterzugänge Julian Gebhart und Robin Mohr. Weitere Zugänge hat der FV Biberach nicht zu vermelden.

Treske will mit SVR was reißen

Biberachs Ex-Trainer Florian Treske, der mit seinem neuen Verein SV Reinstetten bereits einen Zehn-Punkte-Vorsprung in der Hinrunde herausgespielt hat, gilt auch in der Halle als sehr ehrgeizig.

Florian Treske ist Trainer des SV Reinstetten. (Foto: SV Reinstetten )

„Wir wollen hier schon was reißen und wenn möglich das Turnier gewinnen“, sagt Treske, auch wenn der Fokus eindeutig auf dem Aufstieg in die Landesliga liege. „Da werden wir uns die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen“, ist Treske trotz der Konkurrenz aus Ringschnait/Mittelbuch mit seinem Top-Zugang Manuel Münst überzeugt von seinem Team.

Aksit ist sehr optimistisch

Sehr optimistisch ist auch Ilyas Aksit, Topspieler von Türkspor Biberach. Er weiß aber auch um die Schwäche seiner Mannschaft. „Wir müssen unsere Emotionen im Zaum halten, dann können wir in diesem Jahr mehr erreichen als zuletzt, als wir im Halbfinale ausgeschieden sind.“ Aksit war schon mehrfach Torschützenkönig dieses Turniers und wenn er einen Lauf hat, kann er seine Mitspieler durchaus mitreißen.

Ilyas Aksit ist Spielleiter von Türkspor Biberach. (Foto: Türkspor Biberach )

Türkspor wird mit zwei Teams antreten, die von Deniz Altinok zusammengestellt und betreut werden. Aksit hält auch den Ausrichter SGM Warthausen/Birkenhard mit Andi Wonschick für einen ernstzunehmenden Aspiranten und schließt nicht aus, dass ein „Kleiner“ sehr weit kommt: „Das ist in der Halle immer möglich.“

Dickes Fragezeichen beim FVS

Zu den Mannschaften, die in der BSZ-Halle meist sehr weit gekommen sind, zählt der FV Bad Schussenried. Die Violetten haben offensichtlich viel Spaß am Hallenfußball, insbesondere bei dem mit Bande. Ein dickes Fragezeichen steht nach Angaben des Sportlichen Leiters Ralf Haug noch hinter Torjäger Felix Bonelli. „Ob er nach seinen Knöchelproblemen spielen wird, ist noch offen.“

Ralf Haug ist Vorstand Sport Aktive des FV Bad Schussenried. (Foto: FV Bad Schussenried )

Ansonsten erhofft sich Haug schon ein Durchkommen bis in die Zwischenrunde. „Danach ist alles möglich, entweder Trostrunde oder Halbfinale. Wir werden sehen.“ Respekt vor dem FVS angesichts der Erfolge der vergangenen Jahre, dürfte der Mannschaft sicher sein.

Willkommene Abwechslung für Olympia

Den haben sicher auch der FV Olympia Laupheim und der SV Mietingen. Beide Vereine haben zuletzt unterschiedlich abgeschnitten, auch weil die jeweiligen Trainer den Hallenfußball mal so oder so betrachtet haben. Der Neue an der Linie bei Laupheim, Predrag Milanovic, hat bereits vor Wochen angekündigt, dass er mit einer starken Truppe in der BSZ-Halle auflaufen will. „Ich mag das Spiel in der Halle und es ist bei der langen Pause eine willkommene Abwechslung. Wie weit wir kommen werden, werden wir sehen, hoffentlich sehr weit.“

Predrag Milanovic ist Chefcoach von Olympia Laupheim. (Foto: Otto Marx )

Dies hänge auch von der Tagesform und dem Spielglück bei der kurzen Spielzeit ab. Nicht dabei sein wird definitiv Alexandro Casullo, der die Olympia Richtung B-Kreisligist Esperia Neu-Ulm verlassen hat.

Minimalziel Zwischenrunde

Auch beim Tabellendritten der Landesliga SV Mietingen soll eine schlagkräftige Mannschaft nach Biberach fahren, um das Minimalziel Zwischenrunde zu erreichen. „Ich traue dem Team einiges zu“, sagt Coach Philipp Lang, der auch in diesem Jahr von Reinhold Ackermann an der Bande vertreten wird. „Diese Konstellation ist super. Da brauchen wir nichts ändern.“