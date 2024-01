Die erste Überraschung der 35. Biberacher Fußball-Hallenkreismeisterschaften in der BSZ-Halle ist am frühen Samstagnachmittag perfekt gewesen. Der Landesligist FV Olympia Laupheim schied in seiner Vorrundengruppe aus und musste dem SV Uttenweiler und der SGM Ummendorf/Fischbach den Vortritt und die Qualifikation für die Zwischenrunde überlassen. Kurioserweise spielte die Olympia viermal 1:1-Unentschieden, was nicht für das Weiterkommen reichte.

Przibille findet keine plausible Erklärung

„Das war ein katastrophaler Auftritt unsere Mannschaft“, fasste Laupheims Co-Trainer Thomas Przibille die Leistung der Olympia zusammen. Przibille stand in Vertretung seines Chefs Predrag Milanovic an der Bande, der aus beruflichen Gründen verhindert war. „Vielleicht lag es an der Selbstüberschätzung“, fand Przibille keine plausible Erklärung für drei schwache Spiele seiner Mannschaft.

Olympia spielt nur gegen Uttenweiler gut

Nur gegen den späteren Gruppensieger aus Uttenweiler zeigte die Olympia ein anders Gesicht, spielte aggressiv und sich mehrere klare Torchancen heraus, scheiterte aber immer wieder am eigenen Unvermögen oder am überragenden Uttenweiler Keeper Philipp Keckeisen. So musste man drei Sekunden vor Schluss noch den Ausgleich zum 1:1 hinnehmen, was letztlich dann zum Ausscheiden führte.

„Die Mannschaft hat sich sogar in einer Outdoor-Halle auf dieses Turnier vorbereitet, aber letztlich sind wir an der eigenen Dummheit gescheitert“, fand Przibille klare Worte. Und das obwohl die Blau-Weißen im Gegensatz zu den vergangenen Jahren mit einer sehr guten Besetzung angetreten waren. Mit Kapitän Julian Haug, Dominik Ludwig, Noah Gnandt, Philip Jelica oder Torwart Julian Eiberle standen lauter gestandene Spieler auf dem Parkett.

Wiest lobt Steigerung der SGM

Dennoch musste die Olympia die Segel streichen, weil den Laupheimern ein Kreisligist in die Suppe spuckte. Und der wird ausgerechnet vom ehemaligen Laupheimer Trainerduo Stefan Wiest und Stefan Hess betreut. Drei Jahre standen die beiden in Diensten der Olympia, seit Juli sind sie das Trainergespann der SGM Ummendorf/Fischbach. Trotz einer 0:4-Schlappe zum Auftakt gegen Uttenweiler erreichte das Team die Zwischenrunde. „Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert und hatten natürlich auch das nötige Glück, dass wir im letzten Spiel die Partie gegen Mettenberg noch drehen und gewinnen konnten“, erklärte Wiest.

Die Freude war groß, das hatte Stunden vorher noch anders ausgehen. Wiest musste immer wieder hereinrufen und sich über vergebenen Chancen ärgern. Der Ummendorfer Coach ging lebhaft mit seiner Mannschaft mit, auch wenn der Fokus des Vereins eindeutig auf der Rückrunde in der Liga liege. „Wir wollen und werden aufstiegen“, ist Wiest überzeugt von der Qualität seiner Mannschaft, auch wenn der VfB Gutenzell ein sehr ernstzunehmender Konkurrent sei. Am zweiten Spieltag der Rückrunde treffen beide Mannschaften aufeinander, dann werde die Meisterschaft vorentschieden.

Kein Mitleid mit Laupheim

Mit Laupheim hatte Wiest kein Mitleid, obwohl er mit einigen Spielern noch verbunden sei. „Ich konzentriere mich auf meinen Job in Ummendorf.“ Allerdings sei noch nicht darüber gesprochen worden, wie es weitergeht. Wiest macht nur Einjahresvereinbarungen. Das war schon in Laupheim und Ringschnait so. „Im März oder April werden wir uns zusammensetzen.“

Verglichen mit Laupheim sei der Aufwand schon geringer geworden, genau das, was beabsichtigt war. „Ich habe einfach mehr Zeit für die Familie, was mir sehr wichtig ist.“ Auch bei einem eventuellen Aufstieg in die Bezirksliga werde sich daran nichts ändern. „Ich sehe nicht, dass wir dann dreimal pro Woche trainieren werden.“