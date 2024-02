Es ist warm in der Stadthalle. Durch das Oberlicht fällt die Sonne herein und blendet die Besucher, die sich trotz des guten Wetters zwischen den Ständen der Messe Bauplus Biberach tummeln. Viele der Aussteller werben mit denselben Worten um ihre Aufmerksamkeit: Energie, Effizienz, Nachhaltigkeit, regional, individuell.

Zwei Tage lang konnten Interessierte sich am vergangenen Wochenende über die Themen Neubau und Sanierung informieren. Das Fazit fällt für viele Beteiligte positiv aus.

Trotz Wetter stabile Besucherzahlen

Bei der jährlichen Messe präsentieren sich gut 70 regionale Handwerksbetriebe, Berater und Dienstleister aus dem Bausektor. Jeder Winkel der Stadthalle wird dafür genutzt, die Plätze waren schon seit Weihnachten ausgebucht, berichtet Stephan Drescher. Er ist Geschäftsführer der Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG), die die Bauplus seit Jahren organisiert. Dieses Mal seien über das Wochenende rund 1700 Besucher zur Messe gekommen, etwa so viele wie auch 2023.

Besonders die Vorträge zu Themen rund um Energie und Engergiesparen waren gut besucht. (Foto: RVG / Felix Kästle )

Besonders groß sei immer das Interesse an dem Vortragsprogramm der Bauplus. An beiden Tagen bieten Experten Infos zu Themen wie Energiesparen, Einbruchschutz oder Photovoltaik. Brechend voll sei es gewesen bei den Vorträgen zum Smarthome, zu Förderprogrammen und zu Energiekosten, sagt Drescher. Überhaupt sei das Thema „Energie“ seit längerem ein Dauerbrenner.

Weniger Neubau, mehr Sanierung

Deutlich spürt die Messe aber einen Trend weg vom Neubau, hin zu Sanierung als großen Themen. Wo früher die Zielgruppen junge Familien, die bauen wollen, und ältere Menschen, die ihren Bestand verändern wollen, ähnlich stark die Messe besuchten, seien die älteren heute deutlich in der Überzahl, schildert Drescher.

„Neubau ist nichts mehr, weil die Leute es nicht mehr zahlen können“ Rudolf Nuic

Das bestätigen auch einige der Aussteller. „Neubau ist nichts mehr, weil die Leute es nicht mehr zahlen können“, schildert Rudolf Nuic, Geschäftsführer der Kaminbau und Bausanierung Nuic. Dafür sei die Auftragslage im Bereich Altbau so gut wie noch nie.

Besucherfazit gemischt

Es gibt sie aber noch, diejenigen, die selbst bauen wollen. Ein junges Paar aus der Region wollte sich genau dafür auf der Messe informieren. Sie hätten sich noch mehr spezifische Aussteller für den Innenbereich gewünscht, zu Bädern oder Böden zum Beispiel. Gelohnt habe sich der Besuch trotzdem: „Man lernt ja immer was.“

Ähnlich sah das auch ein älteres Ehepaar aus Obermarchtal, die ohne konkreten Plan zur Messe gekommen waren. „Wir hatten heute keine Verpflichtungen, da haben wir gesagt: Schauen wir mal, was es auf dem Markt gibt.“ Am Ende fanden sie doch etwas ganz spannend: die Stromspeicher.

Rund 1700 Besucher haben sich am Wochenende auf der Messe rund um die Themen Bauen und Sanieren informiert. (Foto: RVG / Felix Kästle )

Dass das Interesse an Neubau gering ist, schildert auch ein Mitarbeiter des Fertighausherstellers Kampa, der in Bad Saulgau produziert. „Es könnten mehr sein“, sagt er zum Besucheraufkommen an ihrem Stand. Erst vor kurzem hatte Kampa aufgrund rückläufiger Auftragseingänge in Bad Saulgau Mitarbeiter entlassen (SZ berichtete).

Nachfrage nach PV ungebrochen groß

Keinen großen Unterschied macht der Trend hin zur Sanierung hingegen für Robert Kimmich, Chef des Biberacher Elektroinstallationsunternehmens Brodbeck Kimmich. Sie suchen sogar Mitarbeiter. „Die Solarbranche boomt ja ohne Ende“, sagt er. „Dieses Jahr bräuchten wir die Messe sicherlich nicht. Aber wir sind eine Biberacher Firma, da sind wir auch bei der Biberacher Messe.“

Genau das mache die Messe aus, sagt auch RVG-Chef Drescher. Sie sei ein „regionaler Marktplatz“: „Klar haben die alle eine Homepage, aber so geballt an einem Ort hat man es nur bei solchen Veranstaltungen.“ Das Interesse daran sei deswegen auch trotz „unsicherer Zeiten“ groß.

Wichtig sei, „dass der private Bauherr hier seine Handwerker aus dem Ort trifft“. Die Messe sei eben nicht für Industriekunden gedacht, sondern für den Häuslebauer. Dass das immer noch funktioniert, freut ihn - und sei ein gutes Zeichen für die Messe im nächsten Jahr.