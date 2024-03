Gutenzell entthront Ummendorf/Fischbach

Der VfB Gutenzell hat den Ausrutscher der SGM Ummendorf/Fischbach genutzt und die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga A I Riß übernommen.

Der BSC Berkheim kommt beim SV Ellwangen zu wichtigen Punkten im Kampf um den Klassenerhalt. Der SV Eberhardzell verliert mit 0:3 überraschend deutlich das Derby gegen den SV Winterstettenstadt. Die SGM Rot/Haslach und der FC Bellamont trennen sich im Lokalkampf mit 1:1.

SGM Rot/Haslach - FC Bellamont 1:1 (1:0). In einem typischen Lokalderby gab es am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden, das keine Mannschaft so richtig weiterbringt. Beide Mannschaften hatten die Möglichkeit, die Partie für sich zu entscheiden. Tore: 1:0 David Marx (26.), 1:1 Eigentor (58.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für den FC Bellamont in der 63. Minute. Res.: verletzungsbedingter Spielabbruch.

SGM Reinstetten II/Hürbel - SGM Tannheim/Aitrach 3:2 (2:2). Beide Teams zeigten ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Heimelf das bessere Ende für sich hatte. Die entscheidende Spielphase fand in der Nachspielzeit statt. Die Platzherren brachten ihren Handelfmeter in der 91. Minute im Gästetor unter. Der Foulelfmeter von Tannheim/Aitrach wurde vom Gastgeber-Keeper Tobias Ruß in der 93. Minute pariert. Tore: 1:0 Philipp Fehnle (13.), 2:0 Yannik Rauß (23.), 2:1, 2:2 Gabriel Boscher (26., 38.), 3:2 Samuel Mohr (91./HE). Res.: 2:1.

SGM Ummendorf/Fischbach - SV Erolzheim 1:1 (1:0). Die Heimelf war über 90 Minuten die bessere Mannschaft, musste sich aber am Ende mit einem Remis begnügen. Bereits in der sechsten Minute ging die SGM durch Stefan Hess mit 1:0 in Führung. Dem Gast aus Erolzheim gelang in der 76. Minute der Ausgleich durch Kevin Baur. Bes. Vork.: Die SGM Ummendorf/Fischbach verschießt in der 21. Minute einen Foulelfmeter. Rote Karte in der 51. Minute für die Gastgeber und eine Gelb-Rote Karte für den SV Erolzheim in der 70. Minute. Res.: 4:1.

SV Kirchdorf - VfB Gutenzell 0:1 (0:1). In einem schlechten Kreisliga-A-Spiel gelang den Gästen bereits in der 20. Minute durch Andreas Höhn das Tor des Tages. Der VfB Gutenzell verwaltete das Ergebnis bis zum Schlusspfiff. Der SV Kirchdorf fand an diesem Tag keine Möglichkeit, zu einem Torerfolg zu kommen. Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für den VfB Gutenzell in der 64. Minute.

SV Ellwangen - BSC Berkheim 1:5 (1:2). Die Gastgeber spielten 20 Minuten auf Augenhöhe und gingen auch in Führung. Nach dem Gegentor kam aber der Bruch und der SV Ellwangen erlaubte sich immer wieder Abwehrfehler, die zu Gegentoren führten. Tore: 1:0 Selim Altinsoy (19.), 1:1 Marco Schiebel (20.), 1:2 Mike Schlander (28.), 1:3, 1:5 Clemens Schneider (68., 90.+3), 1:4 Markus Fakler (87.). Res.: 3:0.

SV Eberhardzell - SV Winterstettenstadt 0:3 (0:0). Im ersten Spielabschnitt hatten beide Mannschaften Möglichkeiten, um in Führung gehen zu können. In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste durch einen Doppelschlag auf die Siegesstraße. Mit dem dritten Gästetreffer war die Partie dann endgültig gelaufen. Nach der Pause nutzte der SVW seine Chancen konsequent und ging deshalb nicht unverdient als Sieger vom Platz. Tore: 0:1 Martin Müller (52.), 0:2, 0:3 Lukas Bauer (57., 78.). Res.: 2:0.