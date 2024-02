Gute Resultate für TG-Rennteam in der Deutschen Skiliga

Finja Friedrich, Marc Bucher und Niklas Kärcher haben die TG Biberach am vergangenen Wochenende an den Rennen drei und vier der Deutschen Skiliga am ATA in Oberjoch vertreten. Trotz der zuletzt frühlingshaften Temperaturen hat der RG Burig Mindelheim eine hervorragende Piste bereitstellen können. Die Skiliga stellt die höchste nationale Amateurklasse dar, was sich erneut in dieser Saison in einem hochklassig besetzten Starterfeld zeigt.

Im Slalomrennen am Samstag erzielten alle drei TG-Athleten leistungsgerechte Ergebnisse. Finja Friedrich erreichte Platz 34 und Marc Bucher Rang 50. Niklas Kärcher zeigte erneut seine starke Slalom-Form und erreichte den 26. Platz. Noch stärker präsentierte sich Kärcher im Slalom am Sonntag. Nach Rang 17 im ersten Durchgang steigerte er sich im zweiten Lauf auf Platz 14. Angesichts größerer Fahrfehler in beiden Durchgängen wäre sogar noch mehr möglich gewesen. Auch Marc Bucher konnte sich am Sonntag steigern und erreichte Platz 39.

Stefan Stöferle wird Gesamtdritter

Bereits am Wochenende zuvor fand das zweite Qualifikationsrennen der U12-Kids-Cross-Serie in Grasgehren statt. Aufgrund der Wetterlage wurden beide Riesentorlauf-Cross-Rennen am Sonntag ausgetragen. Eine besondere Herausforderung stellte die eingebaute Schanze in den Zielhang dar. Bei guten Rennbedingungen und strahlendem Sonnenschein lieferte sich Stefan Stöferle mit Paul Zipperer aus Isny und Mats Schreiber aus Schwieberdingen einen knappen Wettkampf. Mit den Plätzen zwei und drei bestätigte er seine Topform und ist als Gesamtdritter direkt fürs Finale des U12-DSC qualifiziert. Hanna Marie Osterspey fuhr zwei ordentliche Rennen und erreichte die Plätze sieben und zehn. In der Gesamtwertung verbesserte sie sich damit auf Rang neun. Ludwig Felder erreichte die Plätze 16 und 17. In der Gesamtwertung kommt er damit auf Rang 19.