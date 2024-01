Ohne größere Debatte hat der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Biberach kurz vor Jahresende dem Flächennutzungsplan (FNP) 2035 und dem dazugehörigen Landschaftsplan einstimmig grünes Licht erteilt. Damit sei nach sechs Jahren Arbeit ein wichtiger Schritt erreicht, sagte der Biberacher Baubürgermeister Christian Kuhlmann.

Zur VG gehören neben der Stadt Biberach auch die Nachbargemeinden Gemeinden Attenweiler, Eberhardzell, Hochdorf, Maselheim, Mittelbiberach, Ummendorf und Warthausen. Mit einer Größe von 300 Quadratkilometern ist die VG Biberach die drittgrößte in Baden-Württemberg.

„Sechs Jahre wurde an diesem Planwerk gearbeitet, jetzt liegt der Entwurf vor“, so Kuhlmann, der erläuterte, welche Funktion der FNP hat. Neben der Ausweisung baulicher Entwicklungsflächen sind auch viele aktuelle Themen wie Klimawandelanpassung, Hochwasserschutz und Energieerzeugung integriert. In einem ersten Schritt hatten im Jahr 2022 Bürger und auch Träger öffentlicher Belange die Möglichkeit, ihre Anregungen, Vorschläge und Kritik einzubringen.

Das waren Kritikpunkte der Bürger

Davon wurde zahlreich Gebrauch gemacht. Schwerpunkte der Kritik waren folgende Punkte: hoher Flächenverbrauch für Wohnen und Gewerbe, das Hinterfragen des Bauflächenbedarfs, der umfangreiche Entzug landwirtschaftlicher Flächen, geschützte Streuobstwiesen sowie konkrete Kritik an der vorgesehenen Fläche für ein mögliches, interkommunales Gewerbegebiet IGE Flugplatz in Biberach und einer Sonderbaufläche „Freizeit“ in Maselheim. Alle eingegangenen Stellungnahmen seien abgewogen worden, hätten aber nur geringfügige Änderungen am Plan notwendig gemacht, so der Biberacher Stadtplanungsamtsleiter Roman Adler.

Eine weitere Öffentlichkeitsbeteiligung habe es 2023 gegeben. Hier seienunter anderem kritische Stellungnahmen zu folgenden Themen eingegangen: umfangreicher Entzug landwirtschaftlicher Fläche für Photovoltaik und zur geplanten Nahwärmezentrale Groppen auf der Gemarkung Mittelbiberach. Als Reaktion wurden in Abstimmung mit der Gemeinde Mittelbiberach zudem Flächen für die Solarenergie räumlich etwas zurückgenommen. In Füramoos musste zudem eine geplante Fläche für Solarenergie wieder aus dem FNP-Entwurf herausgenommen werden wegen eines Planungszielkonflikts mit dem Regionalplan. Dabei geht es um den Schutz von Moorböden, der hier Vorrang hat.

FNP ist noch kein Baubeschluss

Kuhlmann betonte, dass es sich beim FNP um eine vorbereitende Bauleitplanung handele und keinen expliziten Baubeschluss. Das werde von den Bürgern gerne durcheinander gebracht. „Der FNP schafft nur die Voraussetzung dafür, dass eine Fläche entsprechend einem bestimmten Ziel entwickelt werden kann. Jede Kommune entscheidet in der Folge später eigenständig, ob sie die im FNP bestimmte Gebietsentwicklung angehen will oder nicht.“ Der FNP und die Stellungnahmen dazu, zeige auch Nutzungskonflikte auf, mit denen sich eine Kommune in der weiteren Entwicklung auseinandersetzen müsse.

Der FNP wird nun dem Regierungspräsidium Tübingen zur Genehmigung vorgelegt. Mit einer Entscheidung ist im Februar zu rechnen. Danach wird der FNP rechtswirksam.