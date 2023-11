Die Arbeiten an der „Grünen Bruck“, dem historischen Fußgängersteg beim Biberacher Bahnhof, können in diesem Jahr nicht mehr fertiggestellt werden. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2024 geplant. Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung gehofft, das Bauwerk bereits in diesem Herbst wieder freigeben zu können.

Bei einem Lkw-Unfall im Dezember 2019 wurde der historische Fußgängersteg am Bahnhof, die „Grüne Bruck“, stark beschädigt und ist seitdem komplett gesperrt. Der Lastwagen riss mit hochgeklappter Mulde den Fußgängersteg teilweise aus seinen Widerlagern und verformte ihn auf kompletter Länge.

Handlaufbeleuchtung fehlt noch

Nach längerem Rechtsstreit zwischen der Versicherung des Verursachers und der Deutschen Bahn startete die Firma Schmid aus Baltringen im Sommer mit den Instandsetzungsarbeiten. Diese sind soweit abgeschlossen, in einem letzten Schritt steht noch der Einbau der einseitigen Handlaufbeleuchtung aus Edelstahl mit integriertem LED-Einsatz aus.

Die Stadt wartet hier aktuell noch auf Unterlagen der Deutschen Bahn, die voraussichtlich in den kommenden Wochen eintreffen werden. „Sobald die Dokumente vorliegen, kann es mit den Installationsarbeiten losgehen. Läuft alles nach Plan, ist die Grüne Bruck voraussichtlich ab dem Frühjahr wieder begehbar“, erklärt Matthias Schühle vom städtischen Tiefbauamt.