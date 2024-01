Grüne blicken optimistisch auf das kommende Wahljahr

Der Stadtverband der Grünen Biberach hat sich in Biberach zu seiner alljährlichen Hauptversammlung getroffen. Die Tagesordnung umfasste unter anderem den Jahresbericht des Vorstands mit anschließender Diskussion und Entlastung sowie die Planung für die anstehenden Kommunal- und Europawahlen. Durch die Veranstaltung führten die beiden Vorsitzenden des Grünen Stadtverbands, Alina Welser und Uwe Zeller, heißt es in einer Mitteilung des Stadtverbands der Grünen.

Zu Beginn gewährte Uwe Zeller Einblicke in die Aktivitäten des Stadtverbands im vergangenen Jahr. Besonders erfreulich war demnach der Besuch von Matthias Gastel, dem bahnpolitischen Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion. Uwe Zeller äußerte seine Zufriedenheit.

Anschließend präsentierte Alina Welser, die auch als Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Europa der Grünen Baden-Württemberg fungiert, den wirtschaftspolitischen Abschnitt des Grünen Europawahlprogramms. Sie betonte dabei die ökonomische Sinnhaftigkeit des Ausbaus erneuerbarer Energien, da die Stromkosten aus erneuerbaren Energien heute niedriger seien als die aus fossilen Energieträgern. Weiterhin plädierte sie für ein Ende der massiven Subventionen fossiler Energieträger auf europäischer Ebene, um der Klimakrise entgegenzuwirken.

Im Anschluss gewährten Vorstandssprecher Uwe Zeller und Vorstandsmitglied Josef Weber Einblicke in den bevorstehenden Kommunalwahlkampf. Gemeinsam mit Vorstandsmitglied Hannelore Gaupp-Maier wurden Ideen für zukünftige Veranstaltungen gesammelt, insbesondere solche, die sich mit der kommunalen Energieversorgung, dem Ausbau erneuerbarer Energien, Fahrradständern am Bahnhof und der ärztlichen Versorgung in Biberach befassen. Uwe Zeller und Josef Weber berichteten als Gemeinderäte über entsprechende Themen im Gemeinderat. Trotz einiger weltweiter Krisen wird optimistisch auf das kommende Wahljahr geblickt.