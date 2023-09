Etwas mehr Grün, etwas weniger Parkplätze, dafür zusätzliche Möglichkeiten für Außengastronomie ‐ das soll es ab kommendem Frühjahr auf dem westlichen Marktplatz geben. Der Bauausschuss hat aus den Ergebnissen des Beteiligungsprozesses „Platz für alle“ für diesen Bereich Maßnahmen abgeleitet und beschlossen.

Zwischen dem Lenk’schen Esel und der „Schwäbischen Zeitung“ gibt es auf der Südseite des westlichen Marktplatzes aktuell 28 Stellplätze. Diese sollen in der warmen Jahreszeit auf bis zu 15 reduziert werden, um mehr Grün und Außengastronomie zu ermöglichen. Konkret sollen vor den Gebäuden Marktplatz 31 (Metzgerei Koch, Bäckerei Keim & Brecht) sowie Marktplatz 27 (Bäckerei Zoll) anstatt der Parkplätze Flächen für Außengastronomie entstehen, die mit bepflanzten Kübeln eingefasst und von den Parkplätzen daneben abgeschirmt werden. Weitere fünf Pflanzkübel mit Bäumen sollen zwischen den Parkplätzen für zusätzliches Grün und Schatten sorgen. Vor dem Gebäude Marktplatz 33 bleibt weiterhin ein Motorrad-Stellplatz, weitere Fahrradbügel sollen an der Ecke zur Schrannenstraße montiert werden.

In der kalten Jahreszeit wieder Parkplätze

Auf der südlichen Seite des Marktplatzes soll dadurch eine deutlich aufgeräumtere und einladendere Situation entstehen als bislang, erläuterte Stadtplanungsamtleiter Roman Adler. Durch die Kübel sei das Konzept flexibel für künftige Jahre. Um bei der Außengastronomie ein einheitliches Bild zu erhalten, übernehme die Stadt die Gestaltung und Abgrenzung der beiden Flächen auf eigene Kosten. In Zeiten, in denen keine Außengastronomie möglich ist (Herbst/Winter) soll ein Teil der Flächen wieder als Parkplätze nutzbar sein.

Auch auf der nördlichen Seite des Platzes (vor dem Kleeblatthaus) sollen zwei Baumkübel aufgestellt werden ‐ allerdings so, dass sie den Verkehr nicht behindern. Die Kosten für die gesamte Maßnahme, die Ende des ersten Quartals 2024 umgesetzt werden soll, betragen 85.000 Euro.

Obwohl der Gemeinderat sich bereits Anfang des Jahres in einer Klausur mit dem Thema „Platz für alle“ befasst hatte, geriet die Debatte über die Maßnahme am westlichen Marktplatz im Bauausschuss zum Teil wieder zu einer Grundsatzdiskussion.

CDU geht mit, Grüne wollen gar keine Parkplätze

Paul Lahode (CDU) lobte das Konzept, auch wenn es seiner Fraktion lieber gewesen wäre, wenn ein Gesamtkonzept für den westlichen und östlichen Marktplatz sowie den Holzmarkt vorgelegt worden wäre. Dies gehe aber aus Gründen unterschiedlicher Anforderungen und unterschiedlicher Planungsstände nicht, hatte Baubürgermeister Christian Kuhlmann eingangs erläutert. Die Attraktivierung des Marktplatzes sei wichtig, so Lahode. „Es ist erfreulich, dass die Themen Begrünung, Beschattung und auch der Radverkehr in den Fokus genommen werden.“ Das temporäre Wegfallen einzelner Parkplätze sei in Ordnung, wenn es im Gegenzug eine sinnvolle gastronomische Nutzung gebe. Seiner Information nach wolle aber eine der Bäckereien dieses Angebot nicht in der vorgeschlagenen Weise nutzen. „Es sollte niemand dazu gezwungen werden. Das Ganze wird immer eine Kompromisslösung sein.“ Auch Stellplätze seien wichtig für Handel, Gewerbe und Arztpraxen.

Völlig konträr sah das Josef Weber (Grüne). Er erinnerte an die Rede des OB anlässlich der Heimatstunde 2019, in der Zeidler gesagt hatte, dass er sich mit einer Umwandlung der genannten Parkplätze zu Gunsten von mehr Aufenthaltsqualität anfreunden könnte. „Wir wollen den westlichen Marktplatz, mit Ausnahme der Behindertenparkplätze, ohne Stellplätze“, so Weber. Und idealerweise sollten die Bäume in die Erde und nicht in Pflanzkübel.

Zweifel bei Freien Wählern, SPD und FDP

Sie halte die Planung nicht für den großen Wurf, meinte Magdalena Bopp (Freie Wähler), begründete ihre Ablehnung aber anders als die Grünen. Die Gestaltung sei nicht besonders gelungen, außerdem wollten nicht alle Bäckereien eine Außengastronomie. Im Zweifelsfall solle man die Zahl der Parkplätze erst einmal belassen. „Bitte machen Sie sich nochmals Gedanken und neue Vorschläge“, so ihre Bitte an die Verwaltung.

Ablehnung, aber wieder aus der anderen Richtung, ernteten die Vorschläge von der SPD. „Der heiße Sommer hat gezeigt, dass wir den Marktplatz stärker begrünen müssen“, sagte Gabriele Kübler. Die Vorlage der Verwaltung sei zumindest ein Versuch, bei dem ihre Fraktion hätte mitgehen können. „Aber nachdem, was wir jetzt gehört haben, sollten wir vielleicht sagen: Lassen wir’s sein“, meinte sie mit Bezug auf die Wortmeldungen von CDU und Freien Wählern. Mit eventuellen Veränderungen, die nun vorgeschlagen würden, sei ihre Fraktion nicht einverstanden, deshalb spreche sie sich gegen die Pläne aus.

Im Sommer ist der aufgrund von Hitze und Sonne nicht nutzbar. Günter Warth

Ohne den gesamten Marktplatz im Blick zu haben, könne man nicht isoliert über einen Teil entscheiden, „um etwas Beschattung zu haben, nur weil es etwas öffentlichen Druck gibt“, sprach sich auch Günter Warth (FDP) gegen den Verwaltungsvorschlag aus. „Jetzt sollen Parkplätze entfernt werden, die wichtig sind.“ Eine bessere Beschattung des östlichen Marktplatzes sei aus FDP-Sicht viel wichtiger. „Im Sommer ist der aufgrund von Hitze und Sonne nicht nutzbar.“ Er begrüße mehr Begrünung. „Aber muss sie allein zulasten von Parkplätzen gehen?“, fragte Warth. Zusätzliche Fahrradstellplätze könnten in den Straßen und Gassen um den Marktplatz herum geschaffen werden.

Fraktionen lenken ein

Sowohl Baubürgermeister Christian Kuhlmann als auch Stadtplanungsamtsleiter Roman Adler zeigten sich überrascht und enttäuscht vom Verlauf der Debatte. Wolle man mehr Grün und Aufenthaltsqualität auf dem westlichen Marktplatz gehe das nur durch den Wegfall von Parkplätzen. Auf dem östlichen Marktplatz sei man durch die Schützenfesttribünen beschränkt. Auch das Pflanzen von Bäumen in die Erde sei aufgrund des Stadtbachs und der unterirdisch verlaufenden Leitungen nicht möglich. Die Verwaltung habe versucht, einen Kompromiss zu schmieden. „Wenn das gut gemacht ist, hat das auch eine Qualität.“ Er habe den Prozess „Platz für alle“ so verstanden, dass auch im Rat der Wille da sei, hier etwas zu tun ‐ und das bereits im Frühjahr 2024.

In einer zweiten Runde an Wortmeldungen zeigten sich die Fraktionen daraufhin moderater. Die Verwaltung wurde aufgefordert, mit den Bäckereien nochmals zu sprechen, um sich im Idealfall mit allen auf eine Außengastronomie im vorgeschlagenen Sinn zu verständigen. Sollte dies nicht in allen Fällen möglich sein, dann sollen die betreffenden Stellplätze trotzdem mit Grün und Sitzmöglichkeiten ausgestattet werden. „Wie und in welcher Qualität wir das machen, besprechen wir hier im Gremium“, so Kuhlmann. Bei drei Enthaltungen stimmte der Ausschuss schließlich einstimmig zu. Am Donnerstag ist das Ganze ab 17 Uhr nochmals Thema im Gemeinderat.