Großer logistischer Aufwand bei letzter Tennis-DM in Biberach

Die 52. deutschen Tennismeisterschaften in Biberach sind am vergangenen Sonntag zu Ende gegangen. Die 15. Auflage in der Kreisstadt war gleichzeitig die letzte an der Riß. Erneut war der logistische Aufwand groß. Das war die DM in Zahlen.

Ballkinder kommen aus dem ganzen Bezirk

Insgesamt 1200 Zuschauer verzeichneten die Organisatoren während der acht DM-Tage im Bezirksstützpunkt des ausrichtenden Württembergischen Tennis-Bunds (WTB) im Biberacher Hühnerfeld.

Sieben ehrenamtliche Helfer waren im Organisationsteam rund um das Turnier tätig. Diesem gehörten neben den beiden Turnierdirektoren Stefan Hofherr und Dieter Gutermann auch Bengü Cosar, Heinz Krüger, Konrad Späth, Walter Steinert und Herbert Fabritius an.

Insgesamt 16 Ballkinder waren bei den Halbfinals am Samstag und den Endspielen am Sonntag im Einsatz. Diese kamen aus dem ganzen Tennisbezirk F. Sie wurden vor Ort betreut von Michaela Kochendörfer, Trainerin am WTB-Stützpunkt in Biberach, und von Hermann Kunz, dem früheren Bezirksjugendwart.

Insgesamt 1100 Bälle wurden bei den Matches und im Training verbraucht.

Fahrdienst ist viele Kilometer unterwegs

1000 Flaschen Wasser stellte der ausrichtende WTB den Spielerinnen und Spielern zur Verpflegung zur Verfügung. Diese hatte ein Supermarkt aus Biberach kostenlos bereitgestellt.

Drei Linienrichterinnen und fünf Linienrichter überwachten die Halbfinals und Endspiele.

Der Fahrdienst legte mehr als 1000 Kilometer während der DM zurück. Dieser verkehrte zwischen dem Bahnhof, der WTB-Halle und den Hotels der Spielerinnen und Spieler.

Sieben Schiedsrichter aus ganz Deutschland leiteten die Partien bei der DM. Hinzu kam Oberschiedsrichter Patrick Mackenstein aus Aachen.

44 Spielerinnen und 44 Spieler traten bei der letzten DM in Biberach an.

Preisgeld und DM-Etat sind fünfstellig

Das Gesamtpreisgeld der DM betrug 30.800 Euro. Jeweils 3600 erhielten die deutsche Meisterin (Nastasja Schunk/Mannheimer TSG 1899) und der deutsche Meister (Patrick Zahraj/TC Wolfsberg Pforzheim). Jeweils 2300 Euro bekamen die Finalisten bei den Frauen (Stephanie Wagner/TC SCC Berlin) und Männern (Daniel Masur/Tennispark Versmold).

Nach Angaben von Turnierdirektor Stefan Hofherr betrug der DM-Gesamtetat rund 95.000 Euro. Rund 100.000 Euro waren es noch 2022 gewesen.

Turnierdirektor Dieter Gutermann erhielt gleich zwei Auszeichnungen für seine Verdienste um den Tennissport. Die silberne Ehrennadel des Deutschen Tennis-Bunds (DTB) und nach dem Männer-Finale auch noch die silberne Ehrennadel des WTB.