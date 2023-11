Ein Laudator, der im Kinosaal ein Flügelhornsolo spielt, ein Ehrenpreisträger mit einer klaren politischen Botschaft an die Kulturschaffenden und ein Gewinnerfilm, der von der Jury als „cineastische Lawine“ gelobt wird: Die Preisverleihung der 45. Biberacher Filmfestspiele am Samstagabend war der Höhepunkt der vier Festivaltage, die am Sonntag mit weiteren Filmvorführungen im Cineplex-Kino zu Ende gingen.

Eine exakte Besucherzahl wurde nicht bekanntgegeben, sie dürfte aber im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Der Vorstand des Filmfestvereins, der nicht für eine neue Amtszeit kandidiert, zog ein positives Fazit seines „Abschiedsfestivals“.

Regisseur Titus Selge bei der Laudatio für seinen Onkel Edgar. (Foto: Georg Kliebhan )

Schauspieler Edgar Selge, der in den vergangenen zwei Jahrzehnten mit mehreren Filmen in Biberach vertreten war, wurde mit dem Ehrenpreis, dem Silbernen Biber, ausgezeichnet. Ein Preis für sein Lebenswerk sei ihm zwar noch etwas fremd, „aber ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich ihn von diesem besonders sympathischen Filmfestival bekomme“.

Edgar Selge äußert sich zum Krieg in Nahost

Die Hamas-Attacke und den Krieg in Nahost nahm Selge zum Anlass, seinen Künstlerkolleginnen und -kollegen ins Gewissen zu reden. Die Berichterstattung darüber und der davon ausgehende Druck finde aktuell nur schwer Eingang und Resonanz in der Arbeit der Kulturschaffenden. Künstlerische Arbeit brauche aber immer länger als mediale Meinungsarbeit.

Wir müssen lernen, Terror und Freiheitskampf nicht in einen Topf zu werfen. Edgar Selge

Wichtig erscheine ihm aber, dass Künstler die Themen und Geschichten, mit denen sie sich in nächster Zeit auseinandersetzen, neu überprüfen „und ein Bewusstsein bekommen für die Kriegsrhetorik, die wir automatisch bedienen“. Auch müssten die Kulturschaffenden ihre Begrifflichkeit neu klären, in der „Krieg zur Selbstverteidigung“ und „Kriegsverbrechen“ deutlich unterschieden werden müssten.

„Wir müssen lernen, Terror und Freiheitskampf nicht in einen Topf zu werfen“, so Selge. Vor allem aber müssten die Künstler ihre unverbrüchliche Verbindung mit den jüdischen Mitbürgern spüren und zum Ausdruck bringen.

Selge bat aber auch um Nachsicht: „Ich werde ‐ wie viele andere Deutsche ‐ länger brauchen, um in unserer hysterisierten Debattenkultur auszudrücken, dass mein Glaube an die Fähigkeit politischer Diplomatie stärker ist als mein Vertrauen in militärische Gewalt.“ Große Teile des Publikums erhoben sich zum Applaus von den Kinositzen.

Zuvor hatte Edgar Selges Neffe, der Regisseur Titus Selge, seinen Onkel in einer humorvollen Laudatio charakterisiert und zahlreiche Anekdoten aus der Familiengeschichte und der schauspielerischen Arbeit erzählt. Edgar Selge übe seinen Beruf mit Schmackes, Humor, Empathie, Genauigkeit und überbordender Spielfreude aus, so Titus Selge.

OB und Landrat überreichen Goldenen Biber

Den mit 8000 Euro von Stadt und Landkreis dotierte Goldene Biber für den besten Spielfilm überreichten Oberbürgermeister Norbert Zeidler und Landrat Mario Glaser an Regisseurin Christina Ebelt für ihren Film „Monster im Kopf“.

Er ist die Studie einer werdenden Mutter Sandra, die ihr Kind im Gefängnis zur Welt bringt und darum kämpft, es bei sich behalten zu dürfen. In Rückblenden wird klar, wie es zu dieser Situation kommen konnte, weil Sandra dazu neigt, unter Druck komplett auszurasten.

Die siebenköpfige Jury aus Filmschaffenden, Publikums- und Schülervertretern lobte die unheimliche Sogwirkung, die der Film entfalte, sowie das fantastische Spiel der Hauptdarstellerin Franziska Hartmann. Diese leiste in dem Film Magisches.

Ihr bedeute der Preis sehr viel, sagte Regisseurin Christina Ebelt, die mit Mann und Sohn aus Köln angereist war, „schließlich stamme ich aus der Region Stuttgart ‐ also nicht so weit von hier“. Biberach habe ein Publikum aus guten Kinogängern, das gute Fragen stelle.

Samy, der Sohn von Regisseurin Christina Ebelt (L.) darf mit dem Goldenen Biber und dem Silbernen Biber von Edgar Selge (r.) fürs Foto posieren. (Foto: Georg Kliebhan )

Abschied mit großer Genugtuung

Für das Vorstandsteam des Vereins Biberacher Filmfestspiele um Tobias Meinhold, das sich Mitte November bei der Mitgliederversammlung nicht mehr zur Wahl stellt, waren die 45. Filmfestspiele die Abschiedsvorstellung, wie auch in einem witzigen Clip am Ende der Preisverleihung deutlich wurde. Meinhold verwies in seiner Rede auf die 45 Jahre lange Erfolgsgeschichte des Festivals.

Adrian Kutter habe es begründet und groß gemacht, Helga Reichert und Nathalie Arnegger hätten es vier Jahre lang geprägt und weitergeführt, nun werde es mit einem neuen Vorstand und neuer künstlerischer Leitung in die Zukunft geführt. „Lassen wir uns überraschen. Uns war es eine Ehre“, so Meinhold.

Gruppenbild mit Preisträgern, Sponsoren, Vorstand und Jury. (Foto: Georg Kliebhan )

Nach dem Weggang der künstlerischen Leiterin Nathalie Arnegger im Mai habe sich der Verein kurz schütteln müssen, dann aber positiv nach vorne geblickt, so Meinhold am Sonntag im Pressegespräch. „Wir hatten Glück mit Martin Maurer, der uns als Interimskurator ein tolles Programm zusammengestellt hat, und dass alle Unterstützer und Sponsoren zu uns gehalten haben. Am Ende hat sich eigentlich alles wunderbar gefügt.“

Das Ziel des engagierten Vorstandsteams sei es gewesen, ein gutes letztes Filmfest zu schaffen. Dies sei gelungen, wenn man die vielen positiven Rückmeldungen des Publikums und der Filmschaffenden betrachte. Auch die Zusammenarbeit mit dem neuen Kinobetreiber Sailer sei sensationell gewesen. „Das Feld ist bereitet. Wir gehen mit großer Genugtuung“, so Meinhold und Schriftführer Reinhard Brockof am Sonntag.