Gleiche Bezahlung und Aktive Vaterschaft sind nur einige Themen

1975 erklärten die Vereinten Nationen (UN) den 8. März zum „Tag der Vereinen Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden“. Seitdem wird er jährlich begangen. Im Landkreis Biberach finden rund um den Internationalen Frauentag verschiedene Veranstaltungen statt.

Freitag, 1. März, Weltgebetstag der Frauen: Über Konfessions-, Alters- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich Frauen beim Weltgebetstag in über 120 Ländern für globale Gerechtigkeit, Frieden und Geschlechtergerechtigkeit in Kirche und Gesellschaft.

Mittwoch, 6. März, 17.30 Uhr, Volkshochschule Biberach: Vortrag am Internationalen Aktionstag „Equal Pay Day“ zum Thema Altersvorsorge für Frauen. Der Equal Pay Day weist jährlich auf den immer noch bestehenden Entgeltunterschied zwischen Frauen und Männern hin. Versicherungsberaterin Gabriele Kübler stellt mit einer Mitarbeiterin der Deutschen Rentenversicherung das Rentensystem mit Blick auf Frauen und deren Biografie vor und gibt Antworten auf die Fragen zur gesetzlichen Altersvorsorge. Eine Online-Teilnahme am Vortrag ist möglich. Die Teilnahme an dem Vortrag ist kostenfrei. Anmeldungen erbeten bei der VHS Biberach, www.vhs-biberach.de.

Freitag, 8. März, ab 17 Uhr, Filmabend im Biberacher Kino Cineplex mit zwei Kurzfilmen „21. März“ und „Inside The Box“ des Regisseurs Yazan Alnakdali und der Biberacher Produzentin und Redakteurin Tanja Bosch. Beide sind im Anschluss noch zu einem Filmgespräch anwesend. Ab 18 Uhr folgt der Film „Hive“ (engl. Bienenstock) der kosovarischen Regisseurin Blerta Basholli. Er zeigt die wahre Geschichte der Kriegswitwe Fahrije Hoti, die sich gegen alle Widerstände in ihrem Dorf ein eigenständiges Leben aufbaut. Kinokarten sind zu den regulären Eintrittspreisen erhältlich und gelten für die Vorfilme und den Hauptfilm.

Mittwoch, 13. März, 19.30 bis 21 Uhr: Online-Vortrag speziell für Männer und Väter zum Thema „Aktive Vaterschaft - Ein Spagat zwischen Kind und Arbeitswelt“ mit Heiner Fischer. Fischer ist systemischer Berater und Gründer der Internetplattform „vaterwelten.de“. Der Vortrag informiert über die Vorteile einer partnerschaftlichen Aufgabenteilung, den Gewinn für alle Beteiligten sowie praktische Umsetzungsmöglichkeiten im Familien- und Berufsalltag. Dabei wird das Konzept der aktiven Vaterschaft aufgezeigt. Die Teilnehmergebühr beträgt 13 Euro. Anmeldungen beim fbs-Büro per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07351/75688.

Mittwoch, 10. April, 19 Uhr: Vortrag „Verantwortung - Ethische Betrachtungen für Alltag, Arbeit und Gesellschaft“ mit Janina Loh von der Stabsstelle Ethik der Stiftung Liebenau im Foyer des Biberacher Rathauses. Die Referentin beleuchtet den Begriff Verantwortung im Blick auf unsere Arbeit, exemplarisch in der Altenhilfe, aber auch in Bereichen der Sozialen Arbeit und des Gesundheitswesens im Allgemeinen. Der Eintritt ist frei.