Seit 39 Jahren wird jedes Jahr aufs Neue von mehr als 200 Tänzerinnen und Tänzern, begleitet von circa 80 Musikerinnen und Musikern, die beliebte Veranstaltung „Tanz durch die Jahrhunderte“ auf dem Biberacher Marktplatz aufgeführt. Alle drei Veranstaltungen sind so begehrt, dass sie innerhalb kurzer Zeit ausverkauft sind.

Und wahrlich: Was gibt es Schöneres, als an einem lauen Schützen–Sommerabend diese herrliche Veranstaltung in Biberachs „guter Stube“ zu genießen. Das ist viel mehr als eine Tanzveranstaltung. Das ist herrliche Optik, Wohlfühlatmosphäre, Augen– und Ohrenschmaus und kulturelle Vielfalt durch die Epochen, vom späten Mittelalter bis in die Neuzeit. Kurz: Es ist ein Ereignis, das seinesgleichen sucht.

Fröhlich singend eröffnete die Bauerntanzgruppe des Mittelalters (16. Jahrhundert) zusammen mit ihren Kindern den Tanzabend. Typische Tänze dieser Epoche sind die Rund– und Reigentänze, die sogenannten „Branles“. Darin sind auch Dreh– und Hebefiguren enthalten, die von damaligen Sittenwächtern sehr verteufelt und als „säuisch und unflätig“ bezeichnet wurden. Die Bauern scherte dies wenig, sie tanzten weiter. Die Instrumentengruppe mit Schalmei, Schäferpfeife und Flöte begleitete die Tänzer mit ihren Originalinstrumenten.

Wunderschöne Kostüme, feines Make–Up

In der Zeit der Renaissance (17. Jahrhundert) war Perfektion das Maß aller Dinge. Die höfischen Tänze waren sehr anspruchsvoll und mussten erlernt werden Tanzen gehörte zur Grundausbildung junger Menschen von Stand. Auch der Rat der Freien Reichsstadt Biberach, wie er von der Renaissance–Gruppe dargestellt wird, hat wohl das Tanzbein geschwungen.

Die würdevolle Haltung der Tänzerinnen und Tänzer gab dem Publikum Gelegenheit, die wunderschönen Kostüme aus schwerem Samt und das feine Make–Up zu bewundern. Die Referenzen — auch die der anderen Tanzgruppen — sind Zugeständnisse an die Zuschauer. Die Tanzfeste, so auch hier in Biberach, werden mit einer Pavane, einem Prozessionstanz, eröffnet. Ein flotter Branle bildete mit einem englischen Country–Tanz einen schwungvollen Abschluss. Der „Kreis für alte Musik“ mit Krummhörnern, Gamben und Blockflöten spielte flott und sehr gekonnt zum Tanz auf.

Die Rokoko–Tanzgruppe (18.Jahrhundert), spielt einen festlichen Ball nach, wie er im Jahre 1778 am „Musenhof“ von Graf Friedrich von Stadion im Schloss Warthausen, dem auch Christoph Martin Wieland angehörte, stattgefunden haben könnte. Im Rokoko war der Tanz unverzichtbarer Bestandteil gehobener Bildung. Die Polonaise wurde zum repräsentativen Einzugstanz in ganz Europa. So auch hier auf dem Biberach Markplatz, gefolgt vom Menuett. Die stattliche Anzahl der Tanzpaare mit ihren aufwändigen, prunkvollen Gewändern repräsentierte diese Epoche aufs Beste.

Die grazilen Bewegungen und Schrittfolgen wurden präzise und kontrolliert durchgeführt. Nach der Aufforderung „Arrangez–vous en colonne“ bildete die stattliche Anzahl der Tanzpaare beim „Anglaise“ eine lange Gasse und die Tänzerinnen und Tänzer wechselten in interessanten Kombinationen ständig ihre Position. Dazu erklangen Motive aus dem „Figaro“ von Mozart, sehr schön gespielt von den vier Streichern und Bläsern des Begleitensembles.

Schwungvoll und schmissig beim Bürgerball

Beim „Bürgerball zu Bismarcks Zeiten“ trägt die Bürgerballgruppe die Mode der Gründerzeit, mit aufwändigen Gewändern der Damen. Der König der Tänze war damals der Walzer. Los ging es aber mit dem „Edelreigen“ dem schwungvollen Einzugsmarsch aus der Operette „Der Zigeunerbaron“ von Johann Strauß (Sohn), schmissig gespielt vom Sinfonieorchester des Musikvereins Biberach.

Beim „Galopp“, der berühmten Schnellpolka „Unter Donner und Blitz“ von Johann Strauß, ging es so richtig zur Sache. Mit wechselnden Formationen und Figuren und Walzereinlagen, gestaltete die Tanzgruppe das „Fledermaus–Potpourri — La Chauve–Souris“ von Johann Strauß.

Nicht mehr mit Live–Musik, sondern mit Musik vom Band präsentieren sich die „Modernen Tänze des 20. Jahrhunderts“. Dieses Jahrhundert bringt Tänze aus Amerika aufs deutsche Parkett. Winkend kam die Charleston–Tanzgruppe auf die Tanzfläche. Die Damen in ihren glitzernden Kostümen und die Herren mit Strohhut und Fliege. Zur Musik von „Golden Nugget“ und „Ain't she sweet“ machten sie ihre berühmten Ganzkörperbewegungen mit X– und O–Beinwechsel.

Nach 1945 kam der Boogie–Woogie auch nach Deutschland. Berühmt wurde der Petticoat der Damen. Die Tanzpaare präsentierten sich mit schnellen Schrittkombinationen zur Musik von Bill Haley.

In ganz besonderer Formation tanzten die Rock’n’Roller. Im Hauptteil ihrer Darbietungen zeigen sie eine faszinierende Show mit schnellen Kick–Bewegungen und Akrobatik pur.

Die Straße als Tanzfläche

Der Breakdance entwickelte sich am Ende der 70er–Jahre in den Straßen von New York. Über die Akrobatik wurde jetzt auch der Boden, die Straße als Tanzpartner entdeckt. Beim „Floor–Rocking“ wird der ganze Körper mit akrobatischen Bewegungen über den Boden geführt. Die zahlreichen Biberacher „Funky Kidz“ präsentierten dies gekonnt und eindrücklich.

Moderatorin Regina Mayer dankte den vielen Beteiligten, die zum Gelingen beigetragen haben. Zu den Klängen des Radetzky–Marsches marschierten alle Tänzerinnen und Tänzer auf den Marktplatz und boten ein wundervoll farbiges Schlussbild. Alle machten noch einmal Stimmung und der begeisterte Beifall samt „La Ola“ wollte kein Ende nehmen, Mit dem gemeinsam gesungenen Schützenfestlied ging diese wunderbare Veranstaltung zu Ende.