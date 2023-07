Gitarristin Katharina Godolt tritt in Biberach auf

Die Gitarristin Katharina Godolt tritt am 10. September um 17 Uhr im Christian–Morgenstern–Haus in der Rindenmooser Straße 10 in Biberach auf. Es ist das letzte Konzert ihrer Sommertournee. Davor spielt sie unter anderem in Ulm, Köln und Hamburg.

Godolt vereint verschiedene Musikstile, die sie gleichermaßen mag. Sie wird klassische Stücke aus den unterschiedlichen Epochen spielen mit Werken von unter anderem J.S. Bach, e. Gismonti und J. Cardoso. Außerdem werden eigene Songs mit Gesang auf Deutsch, Englisch und Französisch zu hören sein, wie auch Arrangements von bekannten Popliedern.

Godolt ist auch Pianistin, Sängerin und Komponistin, die schon mehrfach durch Preise und Stipendien ausgezeichnet wurde. Konzertreisen führten die junge Musikerin bereits nicht nur quer durch Europa, sondern bis nach Perú und in die USA. Ihre Studien absolvierte sie an der HfM Detmold, HfM/T Köln und am Mozarteum in Salzburg. Erst kürzlich hat sie ihre dritte CD „Gefühle“ zusammen mit der Musicalsängerin Maren Kern aufgenommen.

Zusätzlich zu ihrer künstlerischen Tätigkeit gibt Godolt Gitarren–, Klavier– und Gesangsunterricht in Biberach und Ulm und hat auch schon einige Schüler erfolgreich auf Wettbewerbe und das Musikstudium vorbereitet.