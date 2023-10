Grüne Lunge, Festplatz, Parkplatz und Naherholungsbereich ‐ der Gigelberg oberhalb der Biberacher Altstadt hat viele Aufgaben zu erfüllen. Mit Bundeszuschüssen soll er nun stärker an den Klimawandel angepasst und das Thema Biodiversität in den Vordergrund gerückt werden. Der Gemeinderat hat sich auf die Eckpunkte der Umgestaltung geeinigt. Dabei erfüllt sich ein großer Wunsch vieler Biberacher nicht.

Der Plan zeigt die neue Anordnung der Parkplätze nördlich und östlich der Gigelberghalle. Die Stellplätze werden entsiegelt, im östlichen Bereich werden auch Bäume gepflanzt. (Foto: Stadt Biberach )

Die Gigelberg-Umgestaltung wird seit Längerem zum Teil kontrovers von den Stadträten diskutiert. Die einen wollen möglichst viel Grün und weniger Parkplätze, die anderen möchten zwar auch mehr Grün, aber unter Beibehaltung einer möglichst großen Zahl an Parkplätzen.

„Quadratur des Kreises“

„Wir versuchen die Quadratur des Kreises“, sagte Baubürgermeister Christian Kuhlmann denn auch in der jüngsten Ratssitzung. Um den Bundeszuschuss zu erhalten, müssen die Zielvorgaben der Klimaanpassung und der Biodiversität erfüllt sein. „Wir versuchen mehr Retentionsflächen für das Oberflächenwasser zu schaffen und die alte Baumstruktur zu erhalten und zu ergänzen.

Das Ganze wird überlagert von den vielen Funktionen, die der Gigelberg als Parkplatz, bei Veranstaltungen und besonders beim Schützenfest zu erfüllen hat. Und über allem ist der Gigelberg auch ein Gartendenkmal für das denkmalschutzrechtliche Auflagen gelten“, schilderte Kuhlmann die Vielschichtigkeit des Themas.

Der Gemeinderat hat sich nun auf einen Entwurf verständigt und dem Baubeschluss zugestimmt. Die entsprechenden Arbeiten sollen im Frühjahr 2024 ausgeschrieben werden. Die Kosten betragen nach heutigem Stand rund 2,6 Millionen Euro. Von aktuell etwa 720 Parkplätzen im gesamten Bereich, bleiben nach der Umgestaltung rund 700 erhalten. Nachfolgend die wichtigsten Punkte.

Der alte Trinkbrunnen östlich der Gigelberghalle wird reaktiviert. (Foto: Gerd Mägerle )

Aussichtspunkt nur zum Teil zugänglich

Schillerhöhe: Der Aussichtspunkt auf der Schillerhöhe mit dem Panoramablick über die Altstadt ist der große Wermutstropfen der Planung. Denn der Platz an der Schillerlinde soll zwar hergerichtet und die darunter liegenden Geländeterrassen wieder deutlicher hervorgehoben werden. Der Aussichtspunkt selbst, der vor einigen Jahren mit dichtem Gestrüpp bepflanzt und mit einem Zaun versehen wurde, um das Werfen von Gegenständen auf die darunter liegenden Häuser zu vermeiden, bleibt auch künftig abgesperrt.

Die Schillerhöhe wird auch nach der Umgestaltung nur zum Teil aus Aussichtspunkt geöffnet sein. (Foto: Gerd Mägerle )

„Wir haben gute Gespräche mit den Anliegern geführt“, so Kuhlmann, „aber sie haben aus nachvollziehbaren Gründen eine erneute Öffnung des Bereichs abgelehnt.“ Deshalb habe die Verwaltung entschieden, dieses Thema nicht weiterzuverfolgen.

Zwei Brunnen werden reaktiviert

Brunnen: Freuen dürfen sich alle Gigelbergbesucher dafür künftig über zwei reaktivierte Brunnen. So wird der Trinkbrunnen am nördlichen Eck des Lagerlebens restauriert, durch einen Pumpenschwengel ergänzt und wieder aufgebaut. Ebenso saniert und wieder in Betrieb genommen wird der Biberbrunnen neben der Gigelberghalle.

Und auch der Biberbrunnen neben der Gigelberghalle wird wieder in Betrieb genommen. (Foto: Gerd Mägerle )

Nördlicher Parkplatz: Auf dem bislang asphaltierten Parkplatz entlang der Jahnstraße werden die Stellplätze neu sortiert und mit wasserdurchlässigen Belägen versehen. Lediglich die Fahrwege bleiben asphaltiert. Die zweite Zufahrt im Nordwesten bleibt erhalten. Direkt vor der Gigelberghalle werden acht Stellplätze zu einer Radabstellfläche umgewandelt.

Der nördliche Parkplatz an der Jahnstraße erhält entsiegelte Stellflächen. (Foto: Gerd Mägerle )

Parkplätze und Bäume

Östlicher Parkplatz: Auf dem heute komplett asphaltierten Bereich längs der Gigelberghalle waren die unterschiedlichen Anforderungen laut Verwaltung besonders schwierig unter einen Hut zu bringen. Auch dort werden die Stellplätze neu sortiert und entsiegelt. Des Weiteren werden in der Mitte des Platzes im Bereich der Stellplätze versetzt sieben Bäume gepflanzt.

Dies ist laut Kuhlmann auch mit der Schützendirektion so abgestimmt. „Dort kann man dann während des Fests im Schatten setzen.“ Auch die Zufahrt aus Richtung Gaisentalstraße auf den Platz soll mit mehr Grün und geordneter gestaltet werden. Entlang der Zufahrt sollen die Parkplätze erhalten bleiben, sodass es insgesamt knapp 50 Stellplätze in diesem Bereich gibt.

Der Parkplatz östlich der Gigelberghalle soll in der Mitte sieben Bäume erhalten. Darunter befinden sich dann entsiegelte Stellflächen. (Foto: Gerd Mägerle )

Festplatz: Der große Schotterplatz südlich der Festhalle soll so erhalten bleiben. Auf zunächst geplante Baumpflanzungen wird verzichtet wegen möglicher Konflikte mit dort stattfindenden Veranstaltungen. Allerdings wird die etwas chaotische Zufahrtssituation auf eine einzige Zufahrt reduziert.

Der geschotterte Festplatz im Süden bleibt so erhalten. Lediglich die Zufahrten sollen auf eine einzige reduziert werden. (Foto: Gerd Mägerle )

Lagerleben: Der Bereich des Lagerlebens bleibt weitgehend unverändert. Eine zunächst vorgesehene Asphaltierung des Wegs aus Richtung Stadthalle zum Schützenkeller in diesem Bereich wird nicht umgesetzt. Stattdessen soll der heute bereits asphaltierte Weg entlang des Festplatzes als Hauptverbindungsweg beibehalten werden. „Das Lagerleben wird in seiner Qualität als Parkanlage deutlich gestärkt“, so Kuhlmann.

Das sagen die Fraktionen

Der ursprüngliche Vorentwurf habe mehr Grün, Bäume und weniger Parkplätze vorgesehen, so Rudolf Brüggemann (Grüne). Nun sei nach zähem Ringen ein akzeptabler Kompromiss herausgekommen. Gut seien die Fahrradbügel vor der Gigelberghalle, die Restaurierung der Brunnen und die Entsiegelung der Stellplätze.

Magdalena Bopp (Freie Wähler) war zufrieden mit dem Kompromiss. „Uns blutet aber das Herz, dass wir die Schillerhöhe nicht öffnen können. Aber man kann leider nicht auf die Vernunft der Leute hoffen.“ Bei den entsiegelten Parkplätzen bat sie darum, einen Belag zu wählen, bei dem auch das Schneeräumen funktioniere.

Auf den Stellplätzen direkt vor der Gigelberghalle entsteht eine Fahrradabstellanlage. (Foto: Gerd Mägerle )

Nicht gänzlich überzeugt zeigte sich die SPD. Der Vorentwurf mit mehr Bäumen und weniger Parkplätzen habe ihrer Fraktion besser gefallen, sagte Waltraud Riek. „Grundsätzlich sehen wir die Planungsziele nicht erreicht.“ An wichtigen Punkten hake der jetzige Entwurf einfach. Baubürgermeister Kuhlmann widersprach dem. Man schaffe in der Gesamtbilanz Entsiegelung und Retention.

„Wir freuen uns über einen guten Kompromiss“, sagte hingegen Günter Warth (FDP). Er wies auf die Wichtigkeit der kostenlosen Parkplätze längs der Gigelberghalle für viele Arbeitnehmer in der Innenstadt hin.

Ein Punkt, der auch Friedrich Kolesch (CDU) wichtig war: „Wir haben jetzt eine gute Lösung, die vieles berücksichtigt. Optimal für alle geht nicht.“ Er hoffe, dass sich das Thema Autoposer mit der Umgestaltung des nörflichen Parkplatzes erledige. Er regte außerdem an, das Regenwasser der beiden Hallendächer (Gigelberg-/Stadtbierhalle) in einer Zisterne zu sammeln.

Insgesamt ändere sich für mehr als 2,5 Millionen Euro nicht so viel am jetzigen Zustand, meinte Ralph Heidenreich (Linke). „Man will was ändern und was kommt raus? Ein Parkplatz.“ Unter den gegebenen Umständen sei aber kaum etwas anderes möglich, weshalb er zustimme. Dies tat dann auch der Rest des Gremiums mit Ausnahme der SPD und zwei Grünen-Stadträten, die sich jeweils enthielten.