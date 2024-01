Die Ampel-Regierung plant, frühestens zum 1. April den Konsum und Eigenanbau von Cannabis in Deutschland zu entkriminalisieren. Rouven Bäuerle aus Biberach kann es kaum erwarten. Er ist der Vorsitzende des ersten Cannabis-Social-Clubs in Biberach und hat bereits große Pläne für seinen Anbau- und Konsumverein.

Rouven Bäuerle und sieben seiner Freunde haben den Verein vor knapp vier Jahren gegründet. Insgesamt setzen sich die acht Gründungsmitglieder seit mehr als zehn Jahren für eine Legalisierung ein, sind auf Demonstrationen und Messen unterwegs und treten der aktuellen Gesetzeslage in Bezug auf Cannabis entgegen, wie sie auf ihrer Website informieren.

Am 1. Juli soll es losgehen

Die Anbauvereinigungen, sogenannte CSCs, werden später gemeinschaftlich Cannabis anbauen und dieses dann an ihre Mitglieder verteilen. Die Abgabe der Droge über Anbauvereinigungen zu regeln ist die erste von zwei Säulen der geplanten Legalisierung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Kommerzielle und staatlich kontrollierte Abgabestellen waren nicht mit dem EU- und Völkerrecht vereinbar, weshalb diese zweite Säule in Modellregionen zwar getestet werden soll, bundesweit aber vorerst auf Eis liegt.

Rouven Bäuerle ist der Vorsitzende des ersten Cannabis-Social-Clubs in Biberach. (Foto: Paul Braun )

Laut dem Gesetzesentwurf soll der Eigenanbau und Besitz der Droge für Volljährige voraussichtlich ab dem 1. April erlaubt sein. Zum 1. Juli sollen dann die Clubs zum gemeinsamen Anbau öffnen dürfen. Die Übergangszeit von drei Monaten diene dazu, die nötigen Anträge zu stellen und sich „richtig zu gründen“, erklärt Bäuerle.

Schwarzmarkt eindämmen, Sicherheit erhöhen

Das Hauptziel der Legalisierung sei, so Bäuerle, Geld, das momentan in den Schwarzmarkt fließe, abzuschöpfen und den illegalen Handel mit Cannabis trockenzulegen. Außerdem liege ihm die Gesundheit der Konsumenten am Herzen. „Wenn man Drogen kriminalisiert und stigmatisiert, hält das Leute davon ab, sich Hilfe zu suchen, wenn man vielleicht Suchtprobleme hat.“ Außerdem kontrollierten Dealer keinen Ausweis und verkauften zum Teil gestrecktes Cannabis, informiert Bäuerle. „Früher wurde Gras noch mit Blei oder anderen gefährlichen Mitteln gestreckt. Mittlerweile findet man vermehrt synthetisches THC, das teilweise auch sehr schädlich sein kann.“ THC ist der Wirkstoff im Cannabis, der „high“ macht. Zwischen 2014 und 2020 gab es insgesamt 98 Todesfälle, bei denen synthetische Cannabinoide eine ursächliche Rolle gespielt haben. Das hat eine Forschungsgruppe aus München und Freiburg untersucht.

Der Cannabis-Social-Club in Biberach war der fünfte seiner Art, der sich nach Bekanntgabe der Legalisierungspläne gegründet hatte. (Foto: Paul Braun )

Die Pläne zur Cannabis-Legalisierung sehen vor, dass die Social-Clubs pro Person und Monat maximal 50 Gramm Cannabis an ihre Mitglieder abgeben dürfen. „Das bedeutet für unseren Club, dass wir eine Maximalanbaumenge von knapp 300 Kilo nicht überschreiten dürfen. Alles was darüber läge, landet sowieso nur auf dem Schwarzmarkt und das wollen wir nicht.“ Um eine lückenlose Überwachung der Herstellungs- und Lieferketten sicherzustellen, wird der CSC Biberach ein sogenanntes Track and Trace System verwenden. Dieses System erhebt entlang der gesamten Lieferkette Daten über Herkunft, Qualität und Sicherheit einer jeden Blüte. So könne der Weg des Cannabis später vom Samen über den Steckling bis zum Joint nachvollzogen und gleichzeitig sichergestellt werden, „dass nichts wegkommt“, sagt Bäuerle.

Gewächshaus und Vereinsheim sind schon in Planung

Der Anbau der Droge soll später zentral in einem großangelegten Gewächshaus stattfinden. Dafür hat sich der CSC Biberach mit anderen Social-Clubs zusammengetan, um eine Einkaufsgenossenschaft, die sogenannte „CannaCrew“, zu gründen. Die nötige Ausstattung für ein Gewächshaus mit Reinraumqualität und hohen Sicherheitsstandards ist nämlich nicht günstig. Der Zusammenschluss umfasst die Social-Clubs in Ulm, Biberach, Laupheim, Schussenried, Ravensburg und Friedrichshafen. Als Standort für ihr Gewächshaus hat die „CannaCrew“ das Industriegebiet Aspach Nord ins Auge gefasst. Man hoffe, so Bäuerle, demnächst mit der Polizei in Gespräche für ein Sicherheitskonzept eintreten zu können.

Einen möglichen Standort für das „Clubhaus“, also das spätere Vereinsheim beziehungsweise die Abgabestelle, habe man ebenfalls bereits ausgekundschaftet. Bäuerle sagt, man sei bereits im Gespräch wegen einer leerstehenden Ladenfläche in der Biberacher Museumstraße. „Wir wollen da aber niemandem auf die Füße treten. Wenn Anwohner Sorgen haben sind wir immer gesprächsbereit.“ Man achte bei der Auswahl des Standorts vorrangig auf die Barrierefreiheit, da zum einen der Suchtbeauftragte (den jeder Social-Club ernennen muss) im Rollstuhl sitze. Zum anderen ist aber auch der Altersdurchschnitt im Verein momentan recht hoch. „Wir haben recht viele Senioren und ältere Menschen, die in ihrer Mobilität zum Teil eingeschränkt sind.“

Über 3000 Bewerbungen seit Gründung

Der Cannabis-Social-Club Biberach hat momentan zirka 250 offizielle Mitglieder. „Offiziell“ deshalb, weil nach Bekanntgabe der Gründung eine Flut an Mitgliedsanträgen eingegangen seien und ein Aufnahmestopp verhängt werden musste. „Wir haben an die 3000 Bewerbungen bekommen. Zum Teil sogar aus Norddeutschland oder Sachsen, weil die Leute Angst haben, dass sich bei ihnen kein Club gründet.“ Man wolle aber nur Menschen aus der Region aufnehmen, erklärt Bäuerle.

Die Mindestmitgliedschaft beträgt drei Monate. Beim Verein gibt man dann an, wie viel „Bedarf“ man pro Monat voraussichtlich hat, bezahlt das Geld im voraus und kann es schließlich zu einem späteren Zeitpunkt abholen. „Das soll den Drogentourismus unterbinden. Ich finde die Regelung jedenfalls gut, weil die Leute persönlich anwesend sein müssen.“ Das ermögliche es den Menschen hinter dem Tresen später auch, problematischen Konsum anzusprechen und einzuschätzen, ob die Kundinnen und Kunden physisch und mental in der richtigen Verfassung sind. Der Preis pro Gramm Cannabis soll laut Bäuerle später rund acht Euro betragen. Damit sei der Social-Club günstiger „und hochwertiger“ als der Schwarzmarkt, erklärt der 29-Jährige.

Bäuerle ist zuversichtlich, dass Legalisierung kommt

Angesprochen auf die jüngsten Berichte der „Süddeutschen Zeitung“, dass die Legalisierung auf der Kippe stehe wegen Widerstands innerhalb der SPD, gibt Bäuerle sich gelassen. „Wir gehen sehr stark davon aus, dass es klappt.“ Zwar hätten sich manche Mitglieder der SPD in letzter Zeit gegen die Legalisierung ausgesprochen, doch die wichtigen Entscheidungsträger stünden nach wie vor hinter dem Projekt, erklärt Bäuerle. Von Dirk Heidenblut, dem Berichterstatter in Sachen Drogen und Sucht für die SPD-Fraktion im Bundestag, habe der Dachverband der deutschen Cannabis-Social-Clubs die Bestätigung erhalten, dass das Gesetz zum 1. April in Kraft treten werde. Die Opposition innerhalb der SPD seien Einzelstimmen, meint Bäuerle.

Er sei weiterhin zuversichtlich. Nicht zuletzt weil er bereits eine unbestimmte Menge eigenen Geldes in das Projekt gesteckt habe. Insgesamt geht Bäuerle von Kosten in Höhe von knapp 1,2 Millionen Euro aus, um das Projekt zum Laufen zu bringen. Die Pläne seien geschmiedet und die Vereinsmitglieder bereit, dass es losgehen kann. „Jetzt heißt es für uns nur noch abwarten.“