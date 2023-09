Gesundheitsforum zum Thema Lungenkrebes

In der der Vortragsreihe „Gesundheitsforum“ informiert das interdisziplinäre Ärzte- und Expertenteam der Sana-Kliniken Landkreis Biberach regelmäßig über medizinische Themen. Alwin Nuber, Chefarzt der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Pneumologie, referiert am Donnerstag, 5. Oktober, 18 Uhr, im Sana-Klinikum in Biberach (Veranstaltungsraum 1‐3 im Erdgeschoss) über „Schatten auf der Lunge ‐ Warnsignale, Diagnose und Therapie von Lungenkrebs“. Lungenkrebs, auch Lungenkarzinom oder Bronchialkarzinom, sei die dritthäufigste Krebserkrankung in Deutschland, heißt es in der Pressemitteilung der Sana-Kliniken. Laut den Zahlen des Zentrums für Krebsregisterdaten erhalten jährlich knapp 60.000 Menschen die Diagnose Bronchialkarzinom, wobei die Erkrankung für einen Teil der Patienten trotz deutlich verbesserter therapeutischer Möglickeiten noch immer mit einer schlechten Prognose verknüpft ist. Umgekehrt ist nicht jeder Schatten auf der Lunge automatisch bösartig: Dies trifft in circa 50 Prozent der Fälle zu. Mit Abstand das größte Risiko zu erkranken, stellt der Tabakkonsum dar. „Da Lungenkrebs im frühen Stadium jedoch häufig keine Beschwerden verursacht, wird dieser oft erst spät entdeckt“, sagt Alwin Nuber. „In meinem Vortrag möchte ich daher gezielt auf die möglichen Warnzeichen hinweisen, die diagnostischen Möglichkeiten im Biberacher Klinikum vorstellen und die therapeutischen Möglichkeiten aufzeigen, ohne gleichzeitig Panik oder Krebsangst zu schüren“, so Nuber.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldung sind bis zum Vortag der Veranstaltung unter Telefon 07351/55-9820 oder per Mail an [email protected] möglich. Weiterführende Informationen gibt es unter www.sana.de/biberach.