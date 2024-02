Keine Zustimmung hat der Gestaltungsbeirat der Stadt Biberach den Plänen zum Umbau des Wohngebäudes in der Weberberggasse 9/1 erteilt. Die vier externen Architekten und Stadtplaner, die die Stadtverwaltung bei Bauvorhaben in der Altstadt beraten, kritisierten, dass der vorgelegte Entwurf zu wenig dem historischen Charakter des früheren Weberviertels entspreche.

Das Projekt in der Weberberggasse 9/1 hat bereits eine längere Vorgeschichte. Ende Mai 2016 kam es in dem Gebäude, das zu diesem Zeitpunkt gerade saniert wurde, zu einem Großbrand, dessen Ursache im Nachgang nicht geklärt werden konnte. Seither besteht das Gebäude, das hinter dem Haus Weberberggasse 9 direkt am Hang zum Gigelberg steht, quasi nur aus dem unteren Stockwerk.

2018 plante ein neuer Bauherr, auf dem noch bestehenden Geschoss den Neubau eines Hauses in Holzständerbauweise. Dieses sollte eine Putzfassade erhalten und das Volumen und die Struktur des Vorgängerbaus übernehmen. Der Gestaltungsbeirat bewertete das Projekt im November 2018 positiv. Umgesetzt wurde es jedoch seither nicht.

Statt einer jetzt drei Wohneinheiten

Nun gibt es neue Pläne, die einen Umbau vorsehen, der anstatt wie 2018 nur eine jetzt drei Wohneinheiten umfasst. Im November 2023 waren diese bereits nichtöffentlich im Gestaltungsbeirat vorgestellt und mit Anregungen zur Überarbeitung versehen worden. Nun wurden die modifizierten Pläne am Freitag öffentlich im Gremium präsentiert.

Der jetzige Bauherr, der die Entwürfe vorstellte, bezeichnete sie als ein „Herzensprojekt“, in das inzwischen viel Herzblut, Zeit und auch bereits Geld geflossen sei. Mit den Verbesserungsvorschlägen aus der ersten Sitzung habe er sich mit seinen Planern auseinander gesetzt. Am Ende könne man auch auf eine betriebswirtschaftliche Betrachtung des Projekts nicht verzichten.

Auf dem bestehenden Geschoss sollen drei kleine Wohneinheiten entstehen, wie der Bauherr anhand von Plänen erläuterte. Aufgrund der beengten Situation und der Lage direkt am Hang sei das Vorhaben sehr komplex, weswegen verschiedene Forderungen der Landesbauordnung nicht eingehalten werden könnten. Die Planung bewege sich aber weiterhin entlang der bestehenden Struktur und an der ursprünglich genehmigten Planung. Benötigt werde für das Vorhaben auch eine um zwölf Zentimeter größere Gebäudehöhe als beim vorherigen Bestand.

„Nicht die Qualität von damals“

Der Gestaltungsbeirat sah die vorgestellten Pläne kritisch. Ingrid Burgstaller, Vorsitzende des Gremiums, erinnerte daran, dass der Biberacher Gestaltungsbeirat 2011 unter anderem auch wegen einiger, in der Zeit davor entstandenen, diskutablen Wohnbauprojekte in der Weberbergggasse ins Leben gerufen wurde. „Sie wollen verschiedene Befreiungen vom Bebauungsplan von uns. Wir sind zu Befreiungen bereit, wenn sie den Duktus des historischen Kontexts des Weberbergs aufnehmen“, so Burgstaller. Im aktuellen Entwurf sehe sie das aber nicht.

Die „Zufälle“, die durch den jetzigen Entwurf entstünden, bräuchten eine Gestalt, sagte ihr Kollege Frederik Künzel. Zu viel von dem, was im Inneren des Gebäudes gewollt sei, drücke nach außen und beeinflusse das Erscheinungsbild des Hauses. Der Biberacher Baubürgermeister Christian Kuhlmann erinnerte an die Planung von 2018, die vom Gestaltungsbeirat toleriert und mit Befreiungen versehen worden sei. „Was wir heute sehen, entspricht nicht der Qualität von damals.“

Es gehe bei der ablehnenden Haltung des Gestaltungsbeirats nicht darum, ob im künftigen Gebäude eine oder drei Wohneinheiten untergebracht werden, sagte Burgstaller. „Aber wenn es drei Einheiten sei sollen, muss man architektonisch passende Konzepte finden.“ Hierfür gebe es gute Beispiele, die man sich anschauen könne, um Impulse zu bekommen, lautete der Rat.

Der Bauherr sagte daraufhin, er wolle sich dazu erst einmal mit seinen Planern besprechen und dann entscheiden, wie es weitergehe. Die Planer hatten den Sitzungssaal nach der Kritik durch den Gestaltungsbeirat bereits während der Sitzung schimpfend verlassen.