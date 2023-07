Wegen des Schützenfestes trifft sich der Gesprächskreis für pflegende Angehörige Schemmerhofen erst am Mittwoch, 26. Juli, von 14 bis 16 Uhr im AOK–Gesundheitszentrum, Marie–Curie Straße 6 in Biberach. Thema wird die Ernährung von Pflegebedürftigen in der heißen Jahreszeit sein.

Eine Anmeldung zum Gesprächskreis ist im Rathaus unter [email protected] oder 07356/935624 bis zum 25. Juli notwendig. Eine Mitfahrgelegenheit besteht beim Rathaus in der Hauptstraße 25 in Schemmerhofen um 13:30 Uhr. Auch „Nicht–AOK–Versicherte“, Neubetroffene aus den umliegenden Gemeinden können dazu kommen oder sich bei speziellen Fragen an die Leiter wenden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anhaltende Hitzewellen können bei pflegebedürftigen oder chronisch erkrankten Menschen zu ernsthaften Gesundheitsproblemen oder zum Tod führen. Der geschwächte Körper und Kreislauf kann sich eventuell nicht mehr so gut anpassen. Das Risiko steigt, wenn die Patienten überwiegend daheim allein leben beziehungsweise ambulant betreut werden. Konsequent umgesetzte, einfache Maßnahmen beim Trinkverhalten und der Ernährung können das Risiko minimieren. Dazu wird Susanna Kraus–Janik, AOK–Koordinatorin Prävention in Lebenswelten, wichtige Hinweise geben. Außerdem können die Angehörigen sich weitere Angebote des Gesundheitszentrums ansehen, die auch für sie in Frage kommen könnten.