Georges de Kermel ist tot

Im Alter von 92 Jahren ist Georges de Kermel in dieser Woche verstorben und wird am Freitag, 25. August, beerdigt. Der Franzose hatte sich lange in der Partnerschaft zwischen Valence und Biberach engagiert, besonders im musikalischen Bereich.

Erst 2022 erschienen seine Memoiren unter dem Motto „Je m’en suis donné à coeur joie“ (deutsch: „Ich habe mich mich mit frohem Herzen hingegeben“). Darin blickte er unter anderem auf viele Konzerte und andere gemeinsame Reisen nach Biberach und Asti zurück.

Besonders die 1980er Jahre hätten ihn geprägt, in denen er mit dem Biberacher Orchester unter Führung seines „deutschen Alter Ego“ Peter Marx in Konzerten in Biberach, Valence, Avignon und Asti viel Mozart gespielt habe. Auch an Ingrid Schermann, einst Musiklehrerin am Pestalozzi–Gymnasium, erinnerte sich de Kermel in dem Buch.