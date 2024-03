Gemeinsam kochen bei der „Community Kitchen“

In Kooperation mit der Initiative „Über den Tellerrand Biberach“ lädt das Museum am Donnerstag, 14. März, um 18.30 Uhr zur „Community Kitchen“ ein. An diesem Abend kochen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam im Aktionsraum des Biberacher Museums, lernen sich kennen und tauschen sich aus. Anschließend werden die Gerichte verköstigt.

„Über den Tellerrand Biberach“ möchte den Austausch zwischen Zugewanderten und Beheimateten fördern, heißt es in der Ankündigung des Museums. Die Initiative bietet Raum für Begegnungen, Gespräche und Freundschaften und strebt ein Kennenlernen auf Augenhöhe an. Dort, wo die Worte fehlen, kommen Kochlöffel und Kochtopf zum Einsatz.

Eine Anmeldung ist telefonisch unter 07351/51-331 oder per Mail an [email protected] erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Diese kommen der Initiative „Über den Tellerrand“ zugute. Weitere Informationen zur Initiative sind unter https://ueberdentellerrand.org/biberach abrufbar.