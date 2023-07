Gelungener Start der Rondellkonzert–Saison

Mit dem Beginn der Sommerferien sind die jährlichen Rondellkonzerte in Biberach in eine neue Runde gestartet. Veranstaltet vom Verein Biberacher Musiknacht erwartet die Besucherinnen und Besucher nun an insgesamt sieben aufeinanderfolgenden Sonntagen ein abwechslungsreiches Programm mit kostenlosen Live–Konzerten im Stadtgartenrondell.

Zum Auftakt sorgten dieses Jahr die Herren der R.E.D. Gang mit feinstem Rhythm and Blues für beste Unterhaltung im voll besetzten Rondell. War das Wetter bis zum frühen Nachmittag noch etwas verhalten, so zeigte sich doch schnell: Es hat sich gelohnt, das Risiko einzugehen und das erste Konzert der Serie wie geplant draußen stattfinden zu lassen.

Im Gegensatz zum Wetter waren die fünf bühnenerfahrenen Vollblutmusiker keinesfalls verhalten. Sie hatten spürbar Spaß am Auftritt und schafften es schnell, das Publikum für sich zu gewinnen. Filigran abgemischt überzeugten sie sowohl mit leiseren, ruhigeren Tönen wie beispielsweise bei „One“ von U2 als auch mit groovigem, sattem Blues–Sound. Spätestens bei „Flip Flop and Fly“ (The Blues Brothers) wippten nicht nur Flip Flops, sondern bunt gemischtes Schuhwerk inklusive ihrer Träger und Trägerinnen im Takt.

Schnell wurde dabei klar, warum sich Frontmann Stephan „Pille“ Leitritz (Gitarre & Gesang) im Vorfeld bei der Frage nach dem Lieblingssong auf der Setlist schwer getan hatte: nicht nur, dass die Antwort wohl bei jedem der Bandmitglieder anders ausgefallen wäre — sorgfältig zusammengestellt, hatte sie viele Highlights zu bieten. Und so merkte man, dass die Band nicht nur bei „Mainstreet“ von Bob Seger & The Silver Bullet Band jede Menge Spaß hatte.

Stephan Leitritz, Michi Krüger (Gitarre) und Andreas Sommer (Bluesharp, Posaune und Gesang) spielten sich in der vorderen Reihe gekonnt die Bälle zu und brillierten mit kreativen Soli und abwechslungsreichem Sound. Getragen wurden sie dabei vom perfekt getimten Rhythmusteppich, der von Martin Huber (Bass) und Markus „Make“ Dürr (Schlagzeug) ausgelegt wurde.

Getragen fühlte sich auch das Publikum, und so hätte die Band mit „Don’t let me down“ (The Beatles) gar nicht erst darum bitten müssen, nicht „hängengelassen zu werden“. Bereitwillig und mit viel Freude war der Publikumschor jederzeit unterstützend zur Stelle und ließ sich mit Begeisterung auch auf die steigenden Herausforderungen des Imitations–Wechselspiels bei „Soul Man“ (The Blues Brothers) ein. So ging der kurzweilige und musikalisch runde Abend viel zu schnell vorbei. Er fand jedoch mit einer gemeinsamen Version des Klassikers „Stand by Me“ von Ben E. King als zweite Zugabe einen wunderbar stimmigen Abschluss.

Beim zweiten Rondellkonzert dieser Saison wird The Zipflo Reinhardt Band das Stadtgartenrondell am Sonntag, 6. August, mit Fusion–Jazz von internationaler Klasse erfüllen. Der Eintritt ist wieder frei.