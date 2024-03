„Gelebt. Gelesen. Gehört“ heißt der neue Literaturpodcast der Wieland-Stiftung

Sie hatten (und haben) es deutlich schwerer, auf dem Literaturmarkt Fuß zu fassen: weibliche Autorinnen. Am 20. März ist daher der neue Literaturpodcast der Wieland-Stiftung mit dem Titel „Gelebt. Gelesen. Gehört. Autorinnen.“ gestartet. Dies teilt die Wieland-Stiftung Biberach mit. In 15 Folgen sprechen Kerstin Bönsch und Jutta Heinz über deutschsprachige Autorinnen - von der Antike bis in die Gegenwart. Sie blicken gemeinsam nicht nur auf die literarischen Werke der Autorinnen, sondern auch auf spannende Lebenswege voller Herausforderungen, Sternstunden und Schicksalsschläge.

Nach dem Start der neuen Podcastreihe am 20. März gibt es künftig jeden zweiten Mittwoch eine neue Folge. Zu hören ist sie auf www.wieland-goes-creative.de oder auf Spotify. Die Themen der Folgen: 1. Bedingungen fürs Schreiben; 2. Sappho (um 500 v. Ch.); 3. Anna Louisa Karsch (1722-1791); 4. Sophie von La Roche (1730-1807); 5. Sophie Mereau (1770-1806); 6. Bettine von Arnim (1785-1859); 7. Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848); 8. Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916); 9. Hedwig Dohm (1881-1919); 10. Irmgard Keun (1905-1982); 11. Marlen Haushofer (1920-1970); 12. Ingeborg Bachmann (1926-1973); 13. Christa Wolf (1929-2011); 14. Eva Menasse (geboren 1970); 15. Juli Zeh (geboren 1974).