Biberach

Gegen Auto geprallt und weitergefahren

Biberach / Lesedauer: 1 min

Mit einem Fall von Fahrerflucht hat es die Polizei Biberach zu tun. So hat ein Unbekannter am Sonntag in Biberach ein geparktes Auto gerammt und ist danach geflüchtet.

Veröffentlicht: 16.10.2023, 12:35 Von: sz