Biberach

Gebäudeerhalt ist kein Muss

Biberach / Lesedauer: 2 min

Anstelle des früheren Gasthofs und der Brauerei „Grüner Baum“ sollen künftig Wohnungen entstehen. (Foto: Gerd Mägerle )

Im Zusammenhang mit den geplanten Investoren-Bauprojekten auf dem Areal der früheren Brauerei Grüner Baum in der Schulstraße sowie dem Gebäude Viehmarktplatz 6 (ehemals Gasthaus Laute) wird von Bürgern und in Leserbriefen derzeit immer wieder angemerkt, dass es sich dabei um „stadtbildprägende Gebäude“ handele, die zu erhalten seien. Baubürgermeister Christian Kuhlmann nahm dazu in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses Stellung.

Veröffentlicht: 20.10.2023, 18:21 Von: Gerd Mägerle