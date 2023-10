Noch immer steht nicht fest, wie es mit dem Bauprojekt der Baugenossenschaft (BG) Biberach in der Hans-Liebherr-Straße 8 weitergeht. Seit dem Brand am Abend des 17. Februars ruhen die Arbeiten an den geplanten 18 Sozialwohnungen in Holzbauweise. Und BG-Geschäftsführer Patrick Detzel hat derzeit wenig Hoffnung auf eine schnelle Klärung des Falls.

Wir haben eine ungeklärte Schuldfrage, die die Versicherungen als Chance sehen, sich zunächst einmal wegzuducken. Patrick Detzel

„Wir sind am 17. Februar von einem Großfeuer heimgesucht worden“, so Detzel bei der Mitgliederversammlung der BG. Während seitens des Generalunternehmers zunächst von einem Bagatellschaden gesprochen worden sei, habe sich das Ganze bei näherem Hinsehen als Großschaden entpuppt, der sich in einer Dimension von drei Millionen Euro bewege. „Und von einer Lösung sind wir weit entfernt.“

Verhandlungen sind gescheitert

Kompliziert ist das Ganze deshalb, weil das Gebäude zum Brandzeitpunkt noch nicht fertiggestellt und an den Eigentümer übergeben war. „Wir haben derzeit drei Beteiligte mit ihren jeweiligen Versicherungen“, so Detzel. Der Versuch, diese an einen Tisch zu bringen, sei aktuell gescheitert. „Wir haben eine ungeklärte Schuldfrage, die die Versicherungen als Chance sehen, sich zunächst einmal wegzuducken.“

Als klar wurde, dass der Schaden in die Millionen geht, hat sich unsere Versicherung von uns abgewendet und weigert sich fortan zu bezahlen. Patrick Detzel

Vor allem am Verhalten der eigenen Versicherung übt der BG-Geschäftsführer Kritik. „Wir befanden uns inmitten der Regulierungsgespräche, sozusagen auf der Zielgeraden, als wir aus dem Nichts heraus vor eine völlig perverse Situation gestellt wurden. Als klar wurde, dass der Schaden in die Millionen geht, hat sich unsere Versicherung von uns abgewendet und weigert sich fortan zu bezahlen.“ Der BG sei keine andere Wahl geblieben, als die eigene Versicherung auf Zahlung zu verklagen. Ein Gerichtstermin stehe noch aus.

Weiterbau oder Abriss?

Völlig unklar ist vor diesem Hintergrund deshalb auch, wann die Bauarbeiten an dem Gebäude wieder aufgenommen und beendet werden können. Erschwerend hinzu kommt die Frage, ob aufgrund der Brandschäden ein Teil oder sogar das komplette Gebäude abgerissen werden muss.

Die BG hat deshalb aktuell einen Chemiker beauftragt, der klären soll, ob die vom Brand nicht direkt betroffenen Wohnungen stehen bleiben können oder ob sie durch giftige Rauchpartikel möglicherweise unbewohnbar sind. Auch hier steht ein Ergebnis noch aus.