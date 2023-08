Geänderte Buslinien während Landesfesttage

Die Haltestelle Marktplatz in Biberach kann am Samstag, 9. September, wegen der dort stattfindenden Festlichkeiten der Landesfesttage zwischen 18.05 und 21.30 Uhr nicht von Bussen angefahren werden. Das teilen die Stadtwerke mit.

Auch die Haltestellen Wielandstraße, Holzmarkt und Stadthalle können in dieser Zeit von den Fahrgästen nicht genutzt werden. Die Haltestelle KaVo kann zudem nur von der Linie 2 angefahren werden, wenn diese im Anschluss die Haltestelle Musikschule bedient. Wie an Großmarkttagen wird die Haltestelle Viehmarkt Steig 3 (auf Zeppelinring) als zentrale Ersatzhaltestelle angefahren. Dort fahren die Linienbusse der Stadtwerke Biberach zu den Abfahrtszeiten der Haltestelle Marktplatz ab oder, wenn die Haltestelle Holzmarkt im täglichen Betrieb die zentrale Abfahrtshaltestelle ist, dann erfolgt die Abfahrt zu den Zeiten der Haltestelle Holzmarkt.

Zusätzlich wird die Haltestelle Kolpingstraße/Tiefgarage als Ersatzhaltestelle für die Haltestelle Stadthalle angefahren. Fahrzeuge, welche die Ersatzhaltestelle Kolpingstraße/Tiefgarage bedienen, fahren vorher auch die Ersatzhaltestelle Viehmarkt Steig 4 (in Danzigbrücke) an.

Am Sonntag, 10. September, steht in der Zeit von 11.30 bis 16 Uhr der Linienverkehr der Stadtwerke in und um Biberach aufgrund der Sperrung des Innenstadtrings still. Davon betroffen sind die Fahrten der Linie 11 ab Biberach ZOB/Bahnhof um 12.45 Uhr in Richtung Bad Buchau und ab Bad Buchau Hauptstraße um 13.35 Uhr in Richtung Biberach ZOB/Bahnhof sowie die Fahrten des Anrufsammeltaxis. Dieses nimmt seinen Dienst um 16.15 Uhr wieder auf.

Weitere Informationen gibt es bei den Mitarbeitern der Stadtwerke Biberach telefonisch unter 07351/30250150, per Mail an [email protected] oder persönlich in der Freiburger Straße 6 in Biberach. Aktuelles über Nahverkehr, Bäder und Parkhäuser kann auf der Homepage unter www.swbc.de eingesehen werden.