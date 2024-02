Gastgeber begegnen TG-Handballerinnen mit viel Respekt

Nicht mit den besten Voraussetzungen gehen die Oberliga-Handballerinnen der TG Biberach in ihr erstes Auswärtsspiel in der Abstiegsrunde. Gastgeber wird am Samstag um 18 Uhr der SV Hohenacker-Neustadt sein, gegen den die TG-Frauen nach dem starken Auftritt gegen Tabellenführer TSV Bönnigheim eine weitere gute Vorstellung folgen lassen möchten.

Der SV Hohenacker-Neustadt steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz und hat dabei 9:5 Punkte auf dem Konto. Den Auftakt in die Rückrunde konnte die Mannschaft erfolgreich gestalten und die TG Nürtingen II knapp mit 25:23 bezwingen. Auch zum Abschluss der Hinrunde konnte man drei Spiele in Serie ungeschlagen bleiben, was für den aktuellen starken Lauf der Gastgeberinnen spricht.

Keine einfache Aufgabe also für die TG-Truppe, die beim kämpferisch starken Auftritt gegen Bönnigheim, als man sich nur knapp geschlagen geben musste, Selbstvertrauen tanken konnte. Verzichten muss man dieses Mal neben den Langzeitverletzten auch auf die Flügelflitzerinnen Svenja Hardegger und Lissy Branz. Auf diese Situation hat man sich in einer laut Co-Trainer Tobias Hermann starken Trainingswoche eingestellt.

Ziel ist es, auch diesem Gegner so lange es geht Paroli zu bieten und wieder zu zeigen, dass man mit jedem Team in dieser Liga mithalten kann. Grundlage soll dabei eine starke Abwehr- und Torhüterinnenleistung sein, um sich dort die nötige Sicherheit für ein zuletzt stark verbessertes Angriffsspiel zu holen. Mit der richtigen Einstellung im Gepäck wird man es den Gastgeberinnen so schwer wie möglich machen, beide Punkte in der heimischen Halle zu behalten.

Wie die „Waiblinger Kreiszeitung“ berichtet, kennt Hohenacker-Neustadt die TG-Frauen aus verschiedenen Turnieren, die Spiele seien stets eng gewesen. So stellen sich die Gastgeberinnen auf eine 6:0-Abwehr bei der TG mit einer guten Torhüterin dahinter ein. Mit viel Bewegung und Ballsicherheit will die SV die Biberacherinnen ausspielen. Zudem müsse der Angriff der TG frühzeitig unterbrochen werden, da Biberach mit viel Bewegung und Eins-gegen-eins-Situationen agiere. Anders als beim Kraftakt gegen Nürtingen müsse die SV früher ihre Nervosität ablegen.