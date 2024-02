Gastfamilie für Praktikantin aus Valence gesucht

Eine volljährige Studentin aus Valence wird vom 6. Mai bis 15. Juni in der Stadtverwaltung Biberach ein sechswöchiges Praktikum absolvieren. Der Verein Städte Partner Biberach sucht deshalb für die junge Frau für diesen Zeitraum eine Gastfamilie. Bevorzugt für die gesamte Zeit; denkbar ist aber auch, dass sich zwei Gastfamilien die sechs Wochen aufteilen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Als Gegenleistung bietet die Studentin an, an einigen Abenden Babysitter zu machen, Nachhilfestunden in Französisch zu geben und der Gastfamilie allgemein etwas zu helfen. Sie hat ein Diplom in der Kinderbetreuung.

Wer der Praktikantin aufnehmen möchte, meldet sich bitte bei der Vorsitzenden des Valence-Ausschusses, Brigitte Burrichter, per Mail: [email protected]