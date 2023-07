Gartendenkmal Gigelberg wird saniert

Das Biberacher Gartendenkmal Gigelberg soll ab 2024 unter den Schwerpunkten Klimaschutz, Klimaanpassung und Denkmalschutz saniert und weiterentwickelt werden. Hierzu findet am Donnerstag, 27. Juli, um 17 Uhr im Stadtteilhaus Gaisental, Banatstraße 34, in Biberach eine öffentliche Informationsveranstaltung statt, in der die Vorentwürfe von den Planern vorgestellt werden.

Anwohner und all diejenigen, die sich gerne im Bereich des Gigelbergs aufhalten, sind eingeladen, ihre Fragen an die Planer zu stellen und sich an der Diskussion zu beteiligen. Schriftliche Stellungnahmen können dort ebenfalls abgegeben werden.

Die Vorentwürfe werden in der Zeit vom 24. Juli bis 4. August öffentlich im Stadtplanungsamt der Stadt Biberach, Museumstraße 2, ausgehängt. Interessierte können die Vorentwürfe während der Öffnungszeiten einsehen, sowie schriftliche Stellungnahmen zu den Planungen beim Stadtplanungsamt abgeben.