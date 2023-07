Gaiananda und das Duo Goldis spielen bei „Spaß am Samstag“

Alle interessierten Kulturliebhabenden können sich noch bis 2. September auf das Programm bei „Spaß am Samstag — Kultur in der Innenstadt“ freuen. Im Spitalhof/auf dem Viehmarktplatz oder auf dem Kesselplatz und auf dem Schadenhof treten jeden Samstag jeweils von 11 bis 13 Uhr zwei Künstler(-gruppen) mit Programmen aus Musik, Tanz und Unterhaltung auf.

Alle Besucher können sich am Samstag, 19. August, erneut auf ein unterhaltsames Programm der Veranstaltungsreihe „Spaß am Samstag“ freuen. Auf dem Kesselplatz tritt die Musikerin Gaiananda auf und auf dem Schadenhof präsentiert das Duo Goldis ihr Programm.

Gaiananda regt mit ihren Songs auf dem Kesselplatz dazu an Inne zu halten und ihrer akustischen Gitarre und ihrem Gesang zu lauschen. In ihren eigenen Song–Kreationen erzählt Gaiananda von der Begegnung mit sich selbst und Anderen, von ihrer großen und unbändigen Lebenslust und von Liebe und Leiden.

Das Duo Goldis interpretiert auf dem Schadenhof verschiedene Musikrichtungen und Hits an Klavier, Gitarre und Cajon. Denn die zwei Musikerinnen sind sich sicher: „Durch Musik eine Verbindung zwischen Menschen zu schaffen, ist eines der tollsten Gefühle. Wenn es gelingt fühlt es sich an, als würde die Zeit still stehen.“

www.kulturkalender-biberach.de