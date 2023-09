Der SSV Ehingen-Süd hat seine Erfolgsserie gegen den FV Biberach fortgesetzt. Die Gäste aus Kirchbierlingen gewannen ein Verbandsligaspiel der eher schwächeren Sorte mit 1:0. Das Ergebnis stand nach dem Kopfballtor von Maximilian Rupp nach 38 Minuten schon vor der Pause fest.

850 Zuschauer waren erwartungsfroh an diesem Spätsommerabend ins Biberacher Stadion gepilgert. Und sie hätten mehr verdient gehabt als diese 95 Minuten. Beide Mannschaften hatten in diesem Derby große Probleme, richtig ins Spiel zu kommen. Immer wieder schlichen sich Stockfehler ins Aufbauspiel ein, sodass man dann auch immer wieder mal den langen Ball spielen musste oder sich in Zweikämpfen aufrieb.

In Durchgang eins machte dies der Gast besser, abgesehen von den ersten zehn Minuten, als der FV Biberach noch leichte Vorteile hatte und durch Kai Luibrand nach vier Minuten hätte auch in Führung gehen können. Sein Kopfball rutschte ihm aber über den Scheitel. Das Tor von Benjamin Gralla blieb ungefährdet. Stürmerkollege Julian Teßmann hatte in Minute 13 nach einem Abpraller schon die Gästeführung auf dem Fuß. „Die Anfangsphase war gut, dann haben wir den Faden komplett verloren, haben uns hinten reindrängen lassen und verteidigen dann einen Standard schlecht“, fasste FV-Coach Oliver Wild die erste Halbzeit zusammen. Deshalb sei der Pausenstand auch in Ordnung gewesen.

Nach dem Seitenwechsel versuchte seine Mannschaft da anzusetzen, wo sie genau eine Woche zuvor beim 2:0-Sieg in Berg aufgehört hatte. Sie wurde bissiger, zweikampfstärker und hatte plötzlich sogar mehr Ballbesitz. Doch zwingende Torchancen kamen dabei nicht heraus. Luibrand mühte sich weiterhin als Alleinunterhalter im Zentrum, aus dem Mittelfeld und den Flügeln kam zu wenig Unterstützung. Zu zerfahren wirkte das Spiel weiterhin.

So plätscherte die Partie dahin, auch Einladungen der beiden Defensivabteilungen wurden von den Angreifern dankend abgelehnt. So etwa nach 85 Minuten, als Gralla Luibrand einlud, der jedoch verzog und der Ball über den Kasten flog. Jan Diamant, Simon Schwarz und Robin Biesinger hatten noch so etwas wie eine Halbchance, doch jeweils blieb der Ehinger Torwart Sieger. Auf der anderen Seite schloss Marc Vogel einen Konter mit einem Schuss ans Außennetz ab (80.).

Etwas besser machte es der eingewechselte Daniel Fernandes, der in seiner kurzen Einsatzzeit seine hohe Qualität andeutete. Sein Schuss in der 93. Minute landete aber an der Latte. „Spätestens hier hätten wir den Sack zumachen müssen, so wurden wir beinahe noch bestraft“, meinte Süd-Trainer Michael Bochtler. Warum? Nach 95 Minuten traf Jonathan Hummler mit einem Kopfball ebenfalls die Latte. Der Kapitän war zehn Minuten vor Spielende von Wild nach vorn beordert worden, nachdem er wie schon in Berg zuvor die Abwehr zusammenhalten musste.

Unter dem Strich habe seine Mannschaft verdient gewonnen, betonte Bochtler. Wild musste feststellen, dass der FV Biberach in der Achterbahnfahrt der bisherigen Saison wieder beim Ab angekommen sei und die Vorlage aus Berg leider nicht nutzen konnte. Gegen Ehingen-Süd kann der FV Biberach offenbar nicht gewinnen. Auch am Freitagabend eben nicht.

FV Biberach ‐ SSV Ehingen-Süd 0:1 (0:1). FVB: Beck ‐ Wilpert, Schneider (77. Borac), Hummler, Nikolic ‐ Wistuba, Baier, Schwarz, Biesinger, J. Diamant (84. Grundei) ‐ Luibrand. Tor: 0:1 Maximilian Rupp (38.). SR: Koray Aydin (Ballendorf). Z.: 850.