Tomaten selbst zu ziehen, ist ja ziemlich einfach. Tatsächlich Tomaten zu ernten aber eine ganz andere Sache. Ein Schlechte–Gärtnerlaune–garantiert–Thema ist die Blütenendfäule.

Stolz steht man vor starken Rispen mit vollen grünen Tomaten, späht nach dem ersten leichten roten Schimmer, erschrickt und kann sich dann zwischen Fluchen und Heulen nicht entscheiden. Denn die von oben betrachtet makellosen Früchte sind auf der Unterseite braun bis tiefschwarz.

Ein Mangel, keine Krankheit

Das Phänomen trägt den etwas irreführenden Namen Blütenendfäule. Denn anders als die hoch gefährliche, weil ansteckende, Kraut– und Braunfäule, handelt es sich hierbei um keinen Pilz sondern um eine Mangelerscheinung.

Calcium fehlt und fehlt doch nicht

Den Tomatenpflanzen fehlt Calcium. Deshalb sollte man Urgesteinsmehl in den Boden einarbeiten, es gibt auch spezielle Calciumdünger zu kaufen. Allein. Das löst das Problem nicht. Denn eigentlich ist in den allermeisten Fällen genug Calcium im Boden vorhanden, die Pflanze kann es nur nicht verstoffwechseln. Ein Grund dafür kann sein, dass zu viel Stickstoff zur Verfügung steht, die Pflanze also zu stark gedüngt ist, beziehungsweise in zu reicher Erde steht. Auch unregelmäßiges Gießen wird als Grund genannt. Irrigerweise fühlt sich eine Sorte in der Erde pudelwohl, während die daneben ihre Früchte schwärzt.

Insbesondere längliche Tomaten wie die San Marzano aber auch Fleischtomaten aus dem Süden, Sibirien und den USA sind Kandidaten für Blütenendfäule. Das tut weh, denn diese Pflanzen tragen der Fruchtgröße geschuldet eh wenig.

Früchte sind essbar

Ein kleiner Trost: Die Früchte sind nicht giftig. Sie können sie ausreifen lassen, die dunklen Stellen abschneiden und den Rest genießen. Ich entferne sie allerdings im grün–schwarzen Zustand und hoffe, dass bessere Tomaten nachkommen. Das ist durchaus möglich, wenn sich das Kräfteverhältnis im Boden Lauf des Sommers verändert.

Ist viel Sonne die Lösung?

Die Lösung habe ich für das Problem noch lange nicht gefunden. Was mir aber auffällt: Ob an der Hauswand oder auf meinem gepachteten Ackerstückchen: Wo die Pflanzen viel direkte Sonne abbekommen, ist von Blütenendfäule nichts zu sehen. Haben Sie leidvolle Erfahrung und die ultimative Lösung für das Phänomen? Schreiben Sie mir. E–Mail [email protected] Instagram @karensgaerten.