FV Rot gewinnt Verfolgerduell

Der Tabellenführer Türkspor Biberach hat in der Fußball-Kreisliga A II Riß mit viel Mühe bei der SGM Stafflangen/Rissegg gesiegt. Der FV Rot gewann das Verfolgerduell gegen die SGM Äpfingen/Baltringen mit 2:0. Aber die gegen den FC Mittelbiberach erfolgreiche SGM Attenweiler/Oggelsbeuren bleibt vorn mit dran. Die SGM Laupertshausen/Maselheim siegte in Bronnen mit 6:1 und ist ebenfalls noch vorn mit dabei. Schlusslicht SV Sulmetingen II holte beim SV Mietingen II einen Punkt.

SGM Warthausen/Birkenhard II ‐ SGM Alberweiler/Aßmannshardt 1:3 (1:1). In einem hektischen Spiel, das durch viele Fouls unterbrochen wurde, gingen die Gäste als verdienter Sieger vom Platz. Nach der Gelb-Roten Karte für die Platzherren (66.) bog Alberweiler/Aßmannshardt auf die Siegerstraße ein. Tore: 1:0 Ömer Ayar (6.), 1:1 Patrick Gaupp (30.), 1:2, 1:3 Robin Mohr (66., 87.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für die SGM Warthausen/Birkenhard II (66.).

SV Mietingen II ‐ SV Sulmetingen II 1:1 (1:0). In der ersten Halbzeit hatten die Gäste etwas mehr vom Spiel, trotzdem gingen die Platzherren durch ein Freistoßtor von Florian Arnold (36.) in Führung. Im zweiten Durchgang fand die Heimelf nach einer schweren Verletzung eines Mitspielers nicht mehr in die Partie. Den Gästen gelang durch Christian Heine (76.) der verdiente 1:1-Ausgleich.

FV Rot ‐ SGM Äpfingen/Baltringen 2:0 (2:0). Den Grundstein zum Sieg legte der FV Rot in der ersten Halbzeit durch die Tore von Maik-Nico Miller (10.) und Alexander Thanner (38.). Die Gäste steckten nicht auf, ließen aber die Durchschlagskraft nach vorn vermissen. Bes. Vork.: Gelb-Rot für FV Rot (90. +4.). Res.: 1:1.

SF Bronnen ‐ SGM Laupertshausen/Maselheim 1:6 (1:3). Bis kurz vor der Halbzeit hielten die SF Bronnen mit. Dann erfolgte ein Doppelschlag der Gäste und die Platzherren mussten mit 1:3 in die Pause gehen. In der zweiten Halbzeit baute Laupertshausen/Maselheim das Ergebnis immer weiter aus. Tore: 0:1 Sebastian Müller (10.), 1:1 Marius Baur (30.), 1:2, 1:3 Moritz Härle (42., 43.), 1:4 Tim Steinhauser (47.), 1:5 Florian Neziri (75.), 1:6 Marc Neuer (78.). Bes. Vork.: SF Bronnen verschießen Foulelfmeter (55.). Res.: 0:1.

SG Mettenberg ‐ SC Schönebürg 2:2 (0:2). Zwei verschiedenen Halbzeit gab es in Mettenberg. Der Wind entschied letztendlich das Spiel. SGM-Torhüter Florian Math erzielte mit Windunterstützung den 2:2-Ausgleich. Das Remis stellt ein gerechtes Ergebnis dar. Tore: 0:1 Eigentor (2.), 0:2 Ronald Ried (11.), 1:2 Felix Rieger (59.), 2:2 Florian Math (86.). Res.: 0:4.

SGM Stafflangen/Rissegg ‐ Türkspor Biberach 1:3 (1:0). Die SGM schlug sich gegen den Tabellenführer sehr gut und konnte mit einer 1:0-Führung völlig verdient in die Pause gehen. Der Wind war in der zweiten Halbzeit aufseiten von Türkspor, aber es dauerte bis in die Nachspielzeit, bis der Sieg des Tabellenführers endgültig feststand. Tore: 1:0 Tobias Santherr (35.), 1:1 Ilyas Aksit (48./FE), 1:2 Halil Ayan (66.), 1:3 Edis Göle (90. +1). Res.: 1:8.

SGM Attenweiler/Oggelsbeuren ‐ FC Mittelbiberach 3:2 (3:0). Der Wind unterstützte in der ersten Halbzeit die Heimelf. Spielertrainer Jochen Hauler nutzte die Gunst der Stunde und erzielte einen Hattrick. Im zweiten Durchgang drehte sich das Blatt und der Gast aus Mittelbiberach war besser. Die Platzherren brachten aber am Ende den Heimerfolg über die Ziellinie. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Jochen Hauler (11., 13., 16.), 3:1 Johannes Kehrle (50.), 3:2 Fabian Zell (76.). Bes. Vork.: Die Heimelf verschießt einen Foulelfmeter (85.). Res.: 2:3.