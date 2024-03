Der angeschlagene Tabellenführer Türkspor Biberach empfängt in der Fußball-Kreisliga A II Riß den FV Rot. Ein Derby steigt zwischen der SGM Stafflangen/Rissegg und der SGM Alberweiler/Aßmannshardt. Die SGM Äpfingen/Baltringen tritt beim SC Schönebürg an.

Heimspiel für Sulmetingen II am Donnerstag

Bereits am Donnerstag um 19 Uhr empfängt der SV Sulmetingen II die SG Mettenberg. Beide Teams kamen am vergangenen Sonntag zu einem 1:0-Sieg. Trotzdem steht Mettenberg aktuell auf Tabellenplatz 14, was natürlich deutlich entschärft wurde, da diesen Platz am Ende der SV Stafflangen einnehmen wird (SZ berichtete).

Angezählter Tabellenführer

Tabellenführer Türkspor Biberach scheint angezählt zu sein. Schon der 2:0-Sieg bei Warthausen/Birkenhard II war eine zähe Angelegenheit, aber die 0:2-Niederlage zuletzt bei Laupertshausen/Maselheim fällt schwer ins Gewicht.

Der Vorsprung auf Äpfingen/Baltringen ist auf drei Punkte zusammengeschmolzen und dahinter warten schon Attenweiler/Oggelsbeuren und Laupertshausen/Maselheim. Auch das Gästeteam vom FV Rot mit seinen 31 Punkten gehört noch zu den Top fünf. Der FV Rot gewann bei Warthausen/Birkenhard II klar mit 5:0 und wird Türkspor entsprechend fordern.

Ein Heimsieg ist Pflicht

Die zweitplatzierte SGM Äpfingen/Baltringen, die zum SC Schönebürg reist, hat sich im Heimspiel gegen Stafflangen/Rissegg zwar nicht mit Ruhm bekleckert aber am Ende 1:0 gewonnen. Schöneburg gewann gegen Laupertshausen/Maselheim, verlor aber bei Sulmetingen II. Was ist das wahre Gesicht des Sportclubs? Äpfingen/Baltringen wird sich auf jeden Fall in Schönebürg steigern müssen, um nicht wertvolle Punkte im Titelkampf zu verlieren.

Die SGM Laupertshausen/Maselheim wird sich ärgern. Die SGM war erster Verfolger von Türkspor Biberach und hat den Spitzenreiter am Vorsonntag mit 2:0 besiegt. Aber das Auftaktspiel gegen Schönebürg ging mit 2:3 verloren - diese drei verlorenen Punkte tun der SGM sehr weh. In einem weiteren Heimspiel kommt der SV Sulmetingen II zu Besuch. Ein Heimsieg ist Pflicht. Spielort ist Maselheim.

SGM ist klarer Favorit

Die SF Bronnen empfangen die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren. Die Leistung der Sportfreunde in Mittelbiberach soll nicht gerade berauschend gewesen sein, einen Punkt gab es trotzdem. Die SGM spielt überzeugend und ist nach dem Heimsieg gegen den Mietingen II in Bronnen klarer Favorit.

In einem Derby stehen sich die SGM Stafflangen/Rissegg und die SGM Alberweiler/Aßmannshardt gegenüber. Was man der gastgebenden SGM Stafflangen/Rissegg nicht vorwerfen kann ist, dass sie sich abschlachten lassen würde. Dennoch steht sie wie in der Vergangenheit trotzdem meist mit leeren Händen da. Die Gäste gingen im Heimspiel gegen Mettenberg leer aus und haben etwas gutzumachen in Stafflangen.

Noch keine Bäume ausgerissen

Die SGM Warthausen/Birkenhard II tritt beim SV Mietingen II an. Der Mietinger „Zweite“ hat nach der Winterpause noch keine Bäume ausgerissen, das Gästeteam aber noch weniger. Die 0:5-Heimniederlage gegen den FV Rot war deutlich. Mietingen II ist in der Favoritenrolle.

Die SG Mettenberg bekommt Besuch vom FC Mittelbiberach. Beide Teams gehen in der kommenden Saison in einer SGM auf. Dieser Gedanke könnte dazu führen, dass der laufenden Spielzeit nicht mehr die erforderliche Konzentration entgegengebracht wird.

Der 17. Spieltag im Überblick:

SV Sulmetingen II - SG Mettenberg (Donnerstag, Anstoß: 19 Uhr), SV Mietingen II - SGM Warthausen/Birkenhard II (Samstag, 13.15 Uhr), Türkspor Biberach - FV Rot, SGM Laupertshausen/Maselheim - SV Sulmetingen II, SC Schönebürg - SGM Äpfingen/Baltringen, SGM Stafflangen/Rissegg - SGM Alberweiler/Aßmannshardt, SG Mettenberg - FC Mittelbiberach, SF Bronnen - SGM Attenweiler/Aßmannshardt (alle Samstag, 15 Uhr).