FV Rot erobert Platz zwei

Türkspor Biberach zieht an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A II Riß nach dem Sieg gegen den FC Mittelbiberach einsam seine Kreise. Der FV Rot eroberte nach dem Sieg beim SV Sulmetingen II und der Niederlage von Attenweiler/Oggelsbeuren gegen Alberweiler/Aßmannshardt Platz zwei. Stafflangen/Rissegg und Mettenberg trennten sich 4:4. Laupertshausen/Maselheim und Schönebürg kamen zu klaren Heimsiegen.

SV Sulmetingen II ‐ FV Rot 1:4 (0:1). Der FV Rot präsentierte sich als clevere Mannschaft. Nach der schnellen Gästeführung war das Spiel ausgeglichen. In Hälfte zwei wirkte der FV Rot reifer und ließ keinen Zweifel aufkommen, dass er die drei Punkte mitnehmen wird. Tore: 0:1 Biniam Afterari (3.), 0:2 Alexander Thanner (51.), 1:2 Timo Bayer (54.), 1:3, 1:4 Alfusainey Bah (60., 90. +3).

Türkspor Biberach ‐ FC Mittelbiberach 5:1 (1:1). Nur in Durchgang eins konnte der Gast noch einigermaßen mithalten. In der zweiten Hälfte trug die spielerische Überlegenheit der Gastgeber Früchte und das Spiel endete mit einem auch in dieser Höhe verdienten Heimsieg des Tabellenführers. Tore: 1:0 Habibbullah Habibyar (28.), 1:1 Daniel Blumenstein (43.), 2:1 Onur Kazanci (50.), 3:1 Halil Ayan (52.), 4:1, 5:1 Edis Göle (68., 90.). Res.: 1:3.

SGM Laupertshausen/Maselheim ‐ SV Mietingen II 5:0 (2:0). Anfangs taten sich die Gastgeber schwer, aber es reichte für eine 2:0-Pausenführung. In der zweiten Halbzeit war die SGM dann hoch überlegen und hätte noch mehr Tore erzielen können. Tore: 1:0 Kevin Huber (38.), 2:0 Florian Neziri (45.), 3:0 Christian Jörg (65.), 4:0 Moritz Härle (71.), 5:0 Marc Zweifel (86.).

SGM Äpfingen/Baltringen ‐ SGM Warthausen/Birkenhard II 2:0 (0:0). Die Gastgeber waren klar überlegen, vergaben aber viele Torchancen. Die Gäste waren nur bei zwei Kontern gefährlich. In Hälfte zwei erzielte dann Julian Fischbach (62., 83.) die Tore.

SGM Alberweiler/Aßmannshardt ‐ SGM Attenweiler/Oggelsbeuren 4:1 (2:0). Die Gäste hatten gleich zu Beginn einen Lattentreffer. Danach nahm die Heimelf aber das Heft in die Hand. Die frühe Rote Karte für die Gäste spielte den Gastgebern dabei auch in die Hände, am Ende stand ein klarer Derbysieg. Tore: 1:0, 2:0 Jakob Saiger (5., 14.), 3:0 Robin Mohr (49.), 3:1 Matthias Schließer (69.), 4:1 Patrik Gaupp (90.). Bes. Vork.: Rot für Attenweiler/Oggelsbeuren (11.). Res.: 2:1.

SGM Stafflangen/Rissegg ‐ SG Mettenberg 4:4 (2:2). Die Gastgeber versäumten es mehrmals, besonders in Hälfte eins, den Sack zuzumachen. Deshalb fanden die Gäste immer wieder zurück ins Spiel und kamen am Ende zu einem Remis. Tore: 1:0 Patrik Zoll (10.), 2:0, 3:4 Manuel Schirmer (19., 61.), 2:1, 2:4 Tobias Guggenmoser (43. 58.), 2:2, 2:3 Noel Rüther (45+5), 57.), 4:4 Manuel Lamp (66.). Res.: 7:2.

SC Schönebürg ‐ SF Bronnen 5:1 (3:0). Der SCS legte in Hälfte eins den Grundstein für den hochverdienten Sieg. Halbzeit zwei verlief etwas ausgeglichener, aber der SCS geriet nie ernsthaft in Gefahr. Tore: 1:0, 5:1 Tobias Hochdorfer (34., 85.), 2:0 Simon Ruf (43.), 3:0 Philipp Staible (45. +2), 3:1 Jonas Mitulidis (66.), 4:1 Philipp Auer (80.). Res.: 1:1.