FV Illertissen trifft auf FV Biberach

Der Fußball-Regionalligist FV Illertissen testet am Mittwoch (Anstoß: 18.30 Uhr) gegen den württembergischen Verbandsligisten FV Biberach. Dabei wird FVI-Trainer Holger Bachthaler laut Mitteilung vermutlich erneut den gesamten Kader einsetzen.

Der FV Illertissen hatte sich zuletzt für die Restrunde in der Regionalliga Bayern mit zwei weiteren neuen Spielern verstärkt. Vom Drittligisten SSV Ulm 1846 wechselte Mittelstürmer Tobias Rühle zum FVI. Zudem verpflichteten die Illertisser den zuletzt vereinslosen Franck Tehe.

Rühle kommt in seiner Laufbahn bislang auf insgesamt 273 Spiele, 22 Tore und 38 Assists in der Dritten Liga. In der Regionalliga schaffte er in 112 Spielen 35 Tore und 24 Assists. Nach Ulm war er 2020 vom Drittligisten KFC Uerdingen gewechselt und war zuvor beim Drittligisten Preußen Münster aktiv. Ausgebildet wurde Rühle in der Jugend in Ulm, dann in der U17 und U19 beim VfB Stuttgart. „Ich freue mich, hier zu sein und auf die gemeinsame Zeit, die hoffentlich erfolgreich wird. Ich freue mich, euch in Illertissen im Stadion begrüßen zu dürfen“, sagt Rühle.

Der 21-jährige Tehe spielt vorwiegend auf der linken Außenbahn. Er war neun Jahre bei Schalke 04 aktiv, davon ein Jahr in der Regionalliga, bevor er zum ambitionierten Regionalligisten Steinbach Haiger wechselte. Dort absolvierte er 29 Spiele, erzielte fünf Treffer bei neun Assists. Dann wollte er in Richtung Dritte Liga wechseln, verletzte sich vor Vertragsunterschrift aber und war daher zuletzt vereinslos. Der FV Illertissen ist laut Mitteilung überzeugt davon, dass Tehe ein sehr wertvoller Spieler für den Club wird, wenn er wieder Spielpraxis und Spielrhythmus hat.

Zuvor hatte der FVI bereits Mittelfeldspieler Emir Sejdovic (zuletzt FK Tuzla City) und den 20-jährigen Außenverteidiger David Udogu (ausgeliehen bis Sommer vom Drittligisten FC Ingolstadt) verpflichtet.

Nicht mehr für den FVI auflaufen wird hingegen Enrique Katsianas Sanchez, der am letzten Tag der Wechselfrist beim Regionalligisten TSG Balingen angeheuert hat. Er hatte laut Mitteilung um eine Vertragsauflösung gebeten.