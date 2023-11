Zwei Spiele vor Beginn der Winterpause hat sich Fußball-Verbandsligist FV Biberach von seinem Trainer Oliver Wild getrennt. Wild hatte die Mannschaft erst vor der Saison von Florian Treske übernommen. Interimsmäßig werden der bisherige Co-Trainer Armin Hertenberger und Spieler Kai Luibrand zumindest für die beiden Spiele gegen Türkspor Neckarsulm und den GSV Maichingen das Team betreuen.

„Wir mussten etwas tun, obwohl uns die Entscheidung nicht leichtgefallen ist“, erklärt der Biberacher Spielleiter Peter Schoch. Gemeinsam mit Sportvorstand Michael Münch habe er am Montagabend nach dem Training Oliver Wild mitgeteilt, dass die Zusammenarbeit ab sofort beendet sei. Als Gründe nennen die Verantwortlichen die andauernde Erfolglosigkeit mit nur elf Punkten aus 14 Spielen und auch Erkenntnisse aus Gesprächen mit Spielern und dem bisherigen Trainerteam. Das Ziel Klassenerhalt, das vor der Saison schon gemeinsam mit Wild formuliert wurde, sei in Gefahr. Deshalb müsse man jetzt einen neuen Impuls setzen und dies noch vor der Winterpause.

Ich habe Verständnis für die Entscheidung des Vereins. Oliver Wild

„Das ist sportlich und persönlich für mich schon eine Niederlage nach knapp zwölf Jahren im Trainergeschäft, aber ich habe Verständnis für die Entscheidung des Vereins“, sagt Oliver Wild. Nach den nicht gewonnenen Partien gegen Oberensingen und Hofherrnweiler ‐ beides direkte Konkurrenten im Abstiegskampf ‐ müsse er diesen Beschluss des Vereins akzeptieren und damit umgehen. „Ich gehe nicht im Groll. Das ist auch nicht meine Art. Ich wünsche dem Verein, dass es noch klappt mit dem Klassenerhalt.“

Fünf sehr intensive Monate seien damit zu Ende. Mannschaft und Trainerteam hätten alles versucht, doch Dinge wie Verletzungspech, Krankheiten oder lange Urlaube hätten auch eine Rolle gespielt. Dies betonen auch Peter Schoch und Michael Münch. Zudem sei Wild dem Verein sehr offen und fair entgegengekommen.

Noch keine Gespräche mit Nachfolgekandidaten

Sportlich gelte es nun, die verbleibenden zwei Spiele zu nutzen, um zu punkten, so Münch, Er habe weiterhin den Klassenerhalt im Blick, wohl wissend, dass dies ein langer Weg wird. „Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie sich in der Liga behaupten kann. Viele Spiele wurden nur knapp verloren. Wichtig ist jetzt, dass wir wieder mehr zusammenrücken und gemeinsam die Herausforderung annehmen.“

Bislang sei noch nicht mit anderen Trainern gesprochen worden. Das werde man in aller Ruhe allerdings noch vor Weihnachten angehen, damit der neue Coach sich auch auf die Vorbereitung der Rückrunde rechtzeitig einstellen könne. „Es gibt immer wieder mal Anfragen von Trainern, aber wir werden uns da die nötige Zeit lassen“, betont Michael Münch.

Hertenberger und Luibrand übernehmen

Ähnlich sieht das Armin Hertenberger, der von den Ereignissen am Montag dann doch überrascht war. „Ich habe zu diesem Zeitpunkt nicht damit gerechnet, zumal wir noch gemeinsam das Training geleitet haben. „Ich bin dann gebeten worden, gemeinsam mit Kai Luibrand die nächsten beiden Spiele die Mannschaft zu betreuen“, sagt Hertenberger, der eine längerfristige Zusammenarbeit auch nicht ausschließt. Das werden die nächsten Wochen zeigen. Zudem müssten einige Dinge in und außerhalb des Vereins geklärt werden, so Hertenberger. Die Zusammenarbeit mit Oliver Wild sei jedenfalls sehr gut gewesen, aber die Ergebnisse hätten halt nicht gestimmt. Insofern sei die Entscheidung der Vereinsspitze nachvollziehbar.