FV Biberach wird mit Sepp-Herberger-Urkunde ausgezeichnet

Seit 2017 veranstaltet der FV Biberach in Kooperation mit dem Verein Lebenshilfe ein gemeinsames Fußballfest mit Menschen mit Behinderung und ist dafür nun erstmals mit der Sepp-Herberger-Urkunde (ohne Geldpreis) ausgezeichnet worden. Frei nach dem Motto des Stifters „wer oben ist, darf unten nicht vergessen“ kümmert sich der Verein laut Mitteilung nachhaltig um die Lebenshilfe in der Kreisstadt.

So werden auch Besorgungsfahrten zu Einkaufsmärkten und Fahrten zur Mülldeponie durchgeführt. Fester Bestandteil ist auch das jährliche Fußballfest im Biberacher Stadion, an dem nach FVB-Angaben neben einer stattlichen Anzahl von Menschen mit Behinderung verschiedenen Alters circa 25 Personen des FV Biberach teilnehmen ‐ Aktive und Jugendliche, Trainer, Betreuer und Vorstandsmitglieder. Nach vier Stationen mit Elfmeterschießen, Zielschuss, Fußballkegeln und Passspiel gibt es ein Spiel mit allen Beteiligten. Am Ende gibt es für alle Teilnehmer ein kleines Vesper, Geschenke, Urkunden und Medaillen.

Der Preis für das Jahr 2023 wurde seitens der Sepp-Herberger-Stiftung (die älteste Fußballstiftung Deutschlands seit 1977) ausgeschrieben für nachhaltige Projekte wie Behindertenfußball, Resozialisierung und Förderung von Fußballnachwuchs. Der FV Biberach hatte sich erstmals beworben, die Urkunde wurde nun bei einer Veranstaltung durch Bezirksjugendleiterin Heidi Münch in Vertretung des Württembergischen Fußball-Verbands an den FVB-Vorsitzenden Heinz Remke übergeben.