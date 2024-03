FV Biberach will Außenseiterchance nutzen

Als krasser Außenseiter muss der FV Biberach am Samstag (Anpfiff: 15 Uhr, Kunstrasenplatz) beim VfL Pfullingen antreten. Der Tabellenletzte hat beim Fünftplatzierten die Chance, für eine Überraschung zu sorgen und endlich mal wieder einen Sieg einzufahren. Schon im Hinrundenspiel hatte der FV Biberach mit 2:3 das Nachsehen.

Vergangenheit beim SSV Reutlingen

Pfullingen hat am vergangenen Wochenende überraschend bei Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 2:1 gewonnen und sich damit im oberen Drittel der Tabelle festgesetzt. Das ist sicher mehr, als man sich letztlich in der Reutlinger Vorstadt erwartet hat.

Doch der Erfolg hat Gründe, wie auch Biberachs Coach Bernd Maier feststellt: „Das ist eine sehr eingespielte und homogene Mannschaft, in der viele Spieler stehen, die auch eine Vergangenheit beim SSV Reutlingen haben.“ Pfullingen komme über das Kollektiv und mache so die wichtigen Punkte. Darauf müsse man sich einstellen und dagegenhalten.

Stimmung wieder deutlich besser

Die 3:5-Niederlage gegen den GSV Maichingen und deren Gründe hat das Trainerteam am vergangenen Montag durch viele Gespräche und Videoanalysen versucht aufzuarbeiten. Man sei zu häufig in alte Muster zurückgefallen und habe deshalb insbesondere in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel gefunden und den Matchplan nicht umsetzen können. „Ich habe schon den Eindruck, dass dies bei den Spielern angekommen ist.“

Die Stimmung sei in den folgenden Trainingseinheiten schon deutlich besser gewesen. Dennoch müsse die Mannschaft in Pfullingen einiges anders machen. Dabei geht es um längere Ballbesitzphasen, mehr Ruhe im Spielaufbau und im Abschluss. „Wir dürfen nicht so hektisch agieren, auch wenn wir natürlich wissen, dass wir unter Druck stehen“, erklärt der Biberacher Coach.

Auch in Sachen Mut und Glaube an die eigenen Leistung müsse mehr kommen. „Angsthasenfußball unsererseits ist nicht gefragt, wir müssen schon auf die Spielkontrolle achten und auch unsere Chancen nach vorne suchen“, hat Bernd Maier klare Vorstellungen vom Auftreten seines Teams in Pfullingen. Ein Beispiel kann man sich auch an Rot-Weiß Weiler nehmen, das in Pfullingen mit 2:1 gewann.

Zwei Fragezeichen

Zwei Ausfälle stehen fest: Zugang Yannick Maurer muss wegen seiner Roten Karte pausieren und Julius Grimm ist privat verhindert. Fragezeichen stehen noch hinter dem Einsatz von Zvonimir Borac (Knieprobleme) und Patrick Wilpert (krank). Beide Spieler konnten während der Woche nur verkürzt trainieren. Zurückkehren in den Kader werden dagegen Simon Keller und Janik Martin. Beide sind ebenso eine Option für die Startelf wie Tim Schneider, der gegen Maichingen nur zu einem Kurzeinsatz kam.