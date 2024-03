FV Biberach und Calcio Leinfelden-Echterdingen trennen sich remis

Fußball-Verbandsligist FV Biberach hat gegen das Spitzenteam von Calcio Leinfelden-Echterdingen die beste Leistung seit Wochen abgeliefert, musste sich aber dennoch mit einem torlosen Unentschieden begnügen. Für den Tabellenletzten stehen jetzt mit den Auswärtspartien in Weiler und bei der Neckarsulmer Sportunion noch vor Ostern zwei vorentscheidende Spiele auf dem Programm.

Der Unterschied zu den vergangenen Spielen beim FV Biberach war sehr schnell zu erkennen. Die Mannschaft setzte, wie von Trainer Bernd Maier angekündigt, ihr Hauptaugenmerk auf die Defensive. „Wir wollten ab der Mittellinie kompakt stehen und das ist uns auch gelungen“, sagte der Coach, der dennoch enttäuscht über das Ergebnis war. Mit dem 0:0 könne er nicht zufrieden sein, weil seine Mannschaft über das Spiel gesehen die besseren Chancen hatte, das Spiel für sich zu entscheiden. Daran änderte auch nichts, dass Calcio während der 93 Minuten auf dem Kunstrasenplatz am Erlenweg häufiger den Ball hatte.

Keeper Gebhart feiert Verbandsliga-Debüt

Nach einer knappen halben Stunde hatte Patrick Wilpert mit einer Direktabnahme im Strafraum eine dicke Chance, doch der Ball landete deutlich über der Torlatte. Zehn Minuten später verpasste Kapitän Jonathan Hummler mit einem präzisen Flachschuss nur um Zentimeter den Kasten der Gäste. Der Tabellendritte aus Leinfelden hatte in Durchgang eins nur eine echte Torchance durch Goalgetter Luan Lucic, der per Kopf an Biberachs Keeper Julian Gebhart scheiterte. Ansonsten war der aktuell beste Torjäger der Verbandsliga bei Dario Nikolic weitgehend angemeldet.

Für den Torwartwechsel hatte sich Maier entschieden, weil Gebhart beim geplanten Umschaltspiel eine Nuance vor Alexander Beck stehe. Gebhart rechtfertigte seinen Einsatz nicht nur durch lautstarkes Dirigieren seiner Vorderleute, sondern auch durch zwei sehr gute Paraden in Durchgang zwei, als Calcio hätte in Führung gehen können.

Elfmeterpfiff bleibt aus

Bernd Maier hatte neben dem freiwilligen Verzicht auf Beck auch noch kurzfristig auf Kai Luibrand verzichten müssen, der krank das Bett hüten musste. Trotz des Ausfalls des zweiten etatmäßigen Stürmers erspielte sich Biberach auch in der zweiten Halbzeit gute Möglichkeiten. Kevin Wistuba und Simon Schwarz zeichneten sich dabei besonders aus. Schwarz war es auch, der in Minute 75 im Calcio-Strafraum zu Fall kam, doch die Pfeife von Schiedsrichter Fabian Baiz aus Wangen blieb stumm. So mancher Anhänger des FVB unter den 200 Zuschauern hatte dies naturgemäß anders gesehen.

Dennoch hätte der Gastgeber doch noch als Sieger vom Platz gehen können, wenn Calcios Keeper Max Piegsa in der 89. Minute einen Kopfball von Hummler nicht aus dem Dreieck gefischt und drei Minuten später Robin Biesinger einen Schlenzer aussichtsreich neben den langen Pfosten gesetzt hätte. „In den Schlussminuten hätten wir das Spiel sogar noch verlieren können, aber auch mit dem einen Punkt bin ich nicht zufrieden, weil wir unsere Qualität nicht ausreichend genug auf den Platz bekommen haben“, erklärte Calcio-Coach Sezgin Karabiyik und fügte hinzu: „Vielleicht müssen wir unsere Aufstiegspläne mal überdenken.“

Wir haben heute endlich mal defensiv gut gestanden und hätten den Sieg eigentlich verdient gehabt. Robin Biesinger

Ganz andere Gedanken sind beim FV Biberach angesagt. Biesinger brachte es auf den Punkt: „Wir haben heute endlich mal defensiv gut gestanden und hätten den Sieg eigentlich verdient gehabt.“ Die Stimmung sei aber durchgehend gut und es werde alles versucht, doch noch in der Liga zu bleiben.

FV Biberach – Calcio Leinfelden-Echterdingen 0:0. FVB: Gebhart – Wilpert, Nikolic, Schneider, Grimm – Baur (64. Baier), Wistuba, Biesinger – Schwarz, Hummler, Geiger (76. Rondinella). SR: Fabian Baiz (Wangen). Z.: 200.