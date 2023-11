Der FV Biberach hat im vorletzten Spiel des Jahres in der Fußball-Verbandsliga eine 3:7 (0:4)-Niederlage gegen Türkspor Neckarsulm hinnehmen müssen. Durch den gleichzeitigen Auswärtssieg des FV Rot-Weiß Weiler in Pfullingen rutschten die Biberacher auf den letzten Tabellenplatz ab. Nächsten Samstag ist zum Rückrundenauftakt der GSV Maichingen zu Gast in Biberach.

Die Tormaschine der Gäste funktionierte bereits in der zweiten Minute. Begünstigt erneut durch einen individuellen Fehler ging der Gegner mit 1:0 in Führung. Simon Keller hatte Christian Giles Sanchez im Strafraum von den Beinen geholt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Bahadir Özkan sicher. „Wir hatten uns sehr viel vorgenommen und hatten einen Plan, der natürlich wieder sehr schnell durchkreuzt wurde“, sagte Biberachs Interims-Spielertrainer Kai Luibrand. Aggressiv sollte angelaufen und die Chancen konsequenter genutzt werden. Beides ging schief und so führte der Gast aus Neckarsulm bereits zur Pause mit 4:0.

Drei Standards reichten Türkspor, um den Vorsprung auszubauen. Der aufgerückte Innenverteidiger Anil Sarak und Hakan Kutlu trafen nach Freistößen jeweils per Kopf und Fuß (27. und 30.). Özkan markierte in der 42. Minute mit seinem zweiten Treffer nach einem weiteren Freistoß den Pausenstand. Aber auch der FV Biberach hätte schon vor der Pause zu Toren kommen können. Mit etwas mehr Glück und Geschick hätten Manuel Münst allein vor Keeper Tim Stelzl nach Pass von Kapitän Jonathan Hummler (18.), nochmals Münst mit einen Freistoß (20.) und Timo Baier, der nach einer Flanke von Simon Schwarz eine Minute später einen halben Schritt zu spät kam und den Ball neben das Tor setzte, durchaus einen Treffer verdient gehabt.

So war die Partie bereits vor Beginn der zweiten Halbzeit entschieden, in der der FV Biberach durchaus Moral bewies und noch zu drei Treffern kam, auch wenn Neckarsulm ebenfalls noch dreimal traf. Zehn Tore sieht man auch nicht alle Tage, zumal bei diesen winterlichen Bedingungen auf dem Kunstrasenplatz am Erlenweg, der von Freiwilligen und sogar von Spielern teilweise vom Schnee befreit wurde.

„Das geht schon an die mentale Substanz, wenn man schon zur Pause das Spiel verloren hat. Am Ende sagt das Ergebnis alles, obwohl wir uns in der zweiten Halbzeit gesteigert und die Partie nicht abgeschenkt haben“, fasste Hummler zusammen. Dennoch war dem Kapitän die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Wieder einmal hatte es die Mannschaft nicht geschafft, gleich mit dem Anpfiff aggressiv und nach vorne orientiert zu spielen. Auch Türkspor macht es den Gelb-Blauen wieder vor, wie man mit Tempo, Spielwitz und Zweikampfhärte dem Gegner den Schneid abkauft. „Wir machen einfach zu viele Fahler und werden gnadenlos bestraft.“ Positiv zu werten sei, so Kai Luibrand, dass man sich nicht aufgegeben und die zweite Halbzeit nicht verloren habe. Dafür sorgten die Treffer von Fabian Baur (55.), Kai Luibrand (66.) und Ruben Grundei (88.). Darauf müsse man jetzt aufbauen und nächste Woche gegen Maichingen endlich mal wieder gewinnen.

Für Türkspor trafen beim Torfestival noch Shembib Mitfari (51.) und mit einem Doppelschlag Giles Sanchez (69., 78.). Für Hummler ist positiv, dass es eben nur noch dieses eine Spiel gebe, dann Pause ist, in der man sich sammeln und gut für die Restrunde vorbereiten könne. „Das macht mir Hoffnung, auch weil der eine oder andere Spieler wieder zurückkehren könnte.“ Seine ersten Gehversuche machte für fünf Minuten Raphael Geiger, der gegen Maichingen eine weitere Option sein könnte.

FV Biberach - Türkspor Neckarsulm 3:7 (0:4). FVB: Beck - Keller, Nikolic (86. Geiger), Hummler (68. Schneider), Biesinger (63. Martin) - Baur, Baier (68. Grundei), Wilpert (68. Borac), Schwarz - Münst, Luibrand. Tore: 0:1, 0:4 Bahadir Özkan (2., 42.), 0:2 Anil Sarak (27.), 0:3 Hakan Kutlu (31.), 0:5 Shkemb Miftari (52.), 1:5 Fabian Baur (55.), 1:6, 2:7 Christian Giles Sanchez (69., 78.), 2:6 Kai Luibrand (75.), 3:7 Ruben Grundei (88.). SR: Alexander Nipp (Zwiefaltendorf). Z.: 100.