FV Biberach reicht gute erste Halbzeit für den Sieg

Fußball-Verbandsligist FV Biberach hat auch das zweite Testspiel in der Vorbereitung auf die Restrunde gewonnen. Nach dem 3:1-Erfolg gegen Türkgücü Ulm gewann der Tabellenletzte gegen den bayerischen Bezirksligisten SV Egg an der Günz mit 2:1 (2:0).

Bis auf die verhinderten Kai Luibrand, Simon Keller und Raphael Geiger hatte der neue Trainer Bernd Maier den gesamten Kader zur Verfügung. Auch der kurzfristige Zugang Yannick Maurer bekam seine Chance und durfte 70 Minuten ran. „Er kann uns sicher helfen, braucht aber nach der langen Pause noch Trainingseinheiten und Spielpraxis“, war Maier mit dem Auftritt des 25-jährigen Außenbahnspielers zufrieden.

Dasselbe galt für Julius Grimm. Schon nach nur einer Einheit im Training merkte man dem Defensivallrounder an, dass er zur erhofften Verstärkung in der Abwehr werden kann. „Ich bin sehr zufrieden nach zwei Wochen Training“, so Grimm. Auch das von Bernd Maier bevorzugte System der Dreierkette behagt Grimm. „Das haben wir auf jeden Fall drauf.“ Grimm spielte in Durchgang eins zusammen mit dem immer besser werden Zvonimir Borac und Tim Schneider in dieser Rolle.

Nach der Pause wechselte Maier kräftig durch, was dann zu weniger Durchschlagskraft im Angriff führte. Dennoch hatte allein der ebenfalls eingewechselte Robin Biesinger drei gute Einschussmöglichkeiten, die er allesamt nicht nutzen konnte. Zudem waren Kapitän Jonathan Hummler und Kevin Wistuba zur Halbzeit draußen geblieben. Wistuba hatte den FV Biberach nach 36 Minuten in Führung gebracht. Der Mittelfeldregisseur hatte eine Musterkombination über Grimm und Maurer per Kopf aus kurzer Distanz abgeschlossen. Hummler gelang das nicht, als er es schaffte, aus einem Meter über die Latte zu köpfen. Diese Tore macht der Stürmer normalerweise im Schlaf.

„Das war eine der wichtigsten Optionen, dass Johnny wieder im Angriff spielt“, verriet Bernd Maier. Nach dem Abgang von Manuel Münst nach Ringschnait war dies wohl auch eine absolut notwendige Entscheidung. Eine weitere hundertprozentige Chance vor der Pause vergab Wistuba freistehend vor Gästekeeper Christoph Wassermann. Praktisch mit dem Pausenpfiff gelang Simon Schwarz in bester Arjen-Robben-Manier der 2:0-Halbzeitstand.

Im zweiten Durchgang verflachte die Partie durch die vielen Wechsel zusehends. Vor allem Biberach hatte Probleme im Spiel nach vorn. So kam der Gast aus Bayern auch zu Chancen, von denen er allerdings nur eine durch Florian Koros nutzen konnte. „Wenn es dumm läuft, bekommen wir noch ein, zwei Gegentreffer und belohnen uns nicht“, ermahnte Maier seine Mannschaft zu mehr Konzentration.

Dennoch war der Coach unter dem Strich zufrieden. „Wir sind auf einem guten Weg, das Team hat mich sehr gut aufgenommen und arbeitet sehr gut mit“, bilanzierte Bernd Maier die bisherigen beiden Trainingswochen. Im nächsten Testspiel gastiert der FV Biberach am kommenden Mittwoch (Anpfiff: 18.30 Uhr) beim Regionalligisten FV Illertissen.

Die weiteren Testspiele des FVB: Mittwoch, 7. Februar, 18.30 Uhr: FV Illertissen - FVB; Samstag, 10. Februar, 15 Uhr: FVB - SV Offenhausen; Freitag, 16. Februar, 19.30 Uhr: FVB - VfB Durach; Donnerstag, 22. Februar, 19.30 Uhr: FVB - SV Mietingen; Samstag, 24. Februar, 17.15 Uhr: FVB - Türkspor Neu-Ulm; Verbandsliga: Samstag, 2. März, 15 Uhr: FV Biberach - GSV Maichingen.

Die weiteren Testspiele des FVB: Mittwoch, 7. Februar, 18.30 Uhr: FV Illertissen – FVB; Samstag, 10. Februar, 15 Uhr: FVB – SV Offenhausen; Freitag, 16. Februar, 19.30 Uhr: FVB – VfB Durach; Donnerstag, 22. Februar, 19.30 Uhr: FVB – SV Mietingen; Samstag, 24. Februar, 17.15 Uhr: FVB – Türkspor Neu-Ulm; Verbandsliga: Samstag, 2. März, 15 Uhr: FV Biberach – GSV Maichingen.