FV Biberach muss gegen Spitzenteam punkten

Mit der Empfehlung eines 6:1-Auswärtssiegs beim FV Rot-Weiß Weiler tritt der Tabellendritte der Fußball-Verbandsliga, Calcio Leinfelden Echterdingen, beim FV Biberach an. Der Tabellenletzte verlor zuletzt unglücklich mit 1:3 beim VfL Pfullingen und hat sich trotz immer größer werdendem Abstand zum rettenden Ufer keineswegs aufgegeben. Die Partie wird am Samstag um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz II am Erlenweg angepfiffen.

Kompaktheit, Zweikampfverhalten und Wille sind gefordert

In Pfullingen hat der FV Biberach lange Zeit gut mitgehalten, war phasenweise die bessere Mannschaft, hat aber dann den Gegner doch zu Toren eingeladen und das Spiel verloren. Genau darauf hat das Trainerteam um Bernd Maier hingewiesen und reagiert. „Wir haben in dieser Woche unser Hauptaugenmerk auf das Defensivverhalten gelegt, denn da werden in der Regel die Spiele entschieden“, sagt Maier.

Kompaktheit, Zweikampfverhalten und Wille dürften auch in diesem Spiel entscheidend sein. Anschauungsunterricht konnte sich der FV Biberach in dieser Woche beim 1. FC Saarbrücken holen, der genau mit diesen Tugenden und auch mit dem nötigen Spielglück gegen Mönchengladbach insbesondere in der ersten Halbzeit das Pokalhalbfinale erreicht hat.

Calcio hat gefährlichen Torjäger

„Wir müssen dem Gegner auf den Füßen stehen, Zweikämpfe annehmen und gewinnen und verhindern, dass Calcio ins Rollen kommt“, erklärt Maier. Aufpassen muss die Mannschaft zwingend auf Torjäger Luan Lukic, der schon 16 Treffer in dieser Saison erzielt hat, vier davon zuletzt im Allgäu in Weiler, wo Calcio schon nach zwei Minuten in Führung ging.

„Ein sehr torgefährlicher Stürmer, den ich bei einem Probetraining in Memmingen noch selbst erlebt habe.“ Zudem sei die Multikulti-Truppe von Coach Sezgin Karabiyik bei Standards enorm gefährlich.

Knoten muss platzen

Auf der anderen Seite ist beim FV Biberach auch mutiges Spiel nach vorn gefragt, will man gegen diesen Gegner drei Punkte einfahren. Und die wären absolut notwendig für Tabelle und Selbstvertrauen. Denn entschieden ist in der Verbandsliga noch nichts, aber beim FV Biberach müsste jetzt mal der Knoten platzen.

Die Spiele gegen Maichingen (3:5) und Pfullingen (1:3) hätten gezeigt, dass der Kader der Gelb-Blauen durchaus Verbandsliganiveau hat. Allerdings müsse dies mal über 90 Minuten bewiesen und vor allem in der Verteidigung dürfen nicht so viele individuelle Fehler gemacht werden. Zudem müsste das Team endlich mal selbst in Führung gehen, um mehr Ruhe ins Spiel zu bringen.

FVB-Duo fehlt

Personell kann Bernd Maier nahezu aus dem Vollen schöpfen. Nur Zvonimir Borac wird ausfallen. Seine Knieprobleme sind größer als zunächst angenommen. „Er hat es in dieser Woche nochmal probiert, aber das Knie hat nicht mitgespielt“, so Maier.

Zudem fehlt weiter der Rot-gesperrte Yannick Maurer. Wie lang die Sperre ausfallen wird, hat der WFV noch nicht entschieden. Maier hofft darauf, dass es nur die Mindeststrafe von zwei Spielen bei grobem Foulspiel geben wird und Maurer beim nächsten Spiel dann wieder einsetzbar wäre.