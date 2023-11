Bei Fußball-Verbandsligist FV Biberach ist nach der Freistellung von Trainer Oliver Wild jetzt die Mannschaft am Zug. In den beiden noch ausstehenden Spielen vor der Winterpause sind mindestens vier Punkte das Ziel, um noch realistische Chancen in der Rückrunde zu haben, aus der Abstiegszone herauszukommen. Erster Akt auf dem Kunstrasenplatz am Erlenweg ist am Samstag die Partie gegen Türkspor Neckarsulm (Anpfiff: 14.30 Uhr).

Von einem normalen Aufsteiger kann man bei diesem Club nicht sprechen. Das Ziel ist mittelfristig sicher ein weiterer Aufstieg in höhere Gefilde. 22 Punkte und damit genau doppelt so viele wie der FV Biberach haben die Gäste in dieser Saison schon geholt und dabei 41 Tore geschossen - die meisten der Liga. „Wenn sie Spiele für sich entscheiden, dann meistens mit sehr vielen Toren“, sagt Biberachs Interimscoach Armin Hertenberger. Der bisherige Co-Trainer ist für dieses Spiel und das eine Woche später gegen Maichingen gemeinsam mit Spieler Kai Luibrand für die Mannschaft verantwortlich. „Der Kader ist leider nicht größer geworden, wir haben weiterhin massive Verletzungssorgen und dennoch wollen wir was holen gegen Türkspor“, gibt sich Hertenberger realistisch und durchaus auch selbstbewusst.

Ausfallen könnte noch Patrick Wilpert, der über leichte Verletzungsprobleme klagt. Inwieweit sich der Trainerwechsel auf die Einstellung und die taktische Marschroute auswirken wird, bleibt abzuwarten. Klar ist, dass der Tabellenvorletzte dringend ein Erfolgserlebnis und Punkte braucht.