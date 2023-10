Fußballspielen beim FV Biberach wird teurer

Der FV Biberach wird zum 1. Januar nächsten Jahres seine Mitgliedsbeiträge deutlich anpassen. Das betrifft sowohl die Jugend, als auch den Aktiven-Bereich. Nach Angaben von Vorstandsmitglied Rüdiger Tauras ist die nötig, um ein finanzielles Defizit auszugleichen. Die Hauptversammlung stimmte dem Vorschlag am Montagabend nach Diskussion und leichter Veränderung zu.

So wurden die Beiträge für die Bambini und F-Jugend von geplanten 156 Euro auf nunmehr 120 Euro im Jahr reduziert, dafür steigen etwa die künftigen Beiträge für die „Alten Herren“. Bisher gilt der Jahresbeitrag bei den Kleinsten von 80 Euro pro Jahr. Vorausgegangen war eine lebhafte Diskussion unter den Mitgliedern, die eine Erhöhung der Beiträge mitgehen, aber eben doch die eine oder andere Änderung bei den Kindern für richtig hielten. Rüdiger Tauras hatte bewusst eine dramatische Erhöhung vorgeschlagen, um das Minus von knapp 29.000 Euro in diesem Jahr aufzufangen und nicht zahlungsunfähig zu sein. Die Beiträge seien mit der Erhöhung in etwa vergleichbar mit denen in Laupheim, Ravensburg oder Memmingen. Zudem führte Tauras aus, dass eine Trainingseinheit mit 33 bis 45 Cent pro Stunde beim FV Biberach immer noch deutlich günstiger sei als bei anderen sportlichen Angeboten. Tauras machte deutlich, dass Sparen allein nicht reiche, um in Zukunft die gestiegenen Kosten zu stemmen. Dazu brauche es die Unterstützung der Mitglieder, auch wenn man den Sponsorenbeitrag in der jüngeren Vergangenheit ebenfalls deutlich gesteigert habe. Dazu habe vor alle die intensive Sponsorenbetreuung während der Heimspiele beigetragen.

Heinz Remke, der Erste Vorsitzende des FV Biberach, hatte in seinem Bericht auf die vielen Aktivitäten des Vereins während des Jahres außerhalb des sportlichen Geschehens hingewiesen. So hatte der FV Biberach jeweils Stände beim Schützenfest, beim neuen Spitalhoffest und auch bei den Heimattagen. Sein Dank galt auch in diesem Zusammenhang den vielen ehrenamtlichen Helfern, die man auch in Zukunft brauche, um das Vereinsleben weiterhin aktiv zu gestalten. Insgesamt habe der Verein sehr viel getan, um auch im gewissen Sinne professioneller zu werden. Beispiele dafür seien Anzeigentafel, Video-Cam oder Vip-Lounge im Stadion, aber auch die einheitliche Ausstattung aller Mannschaften von den Bambini bis zur ersten Mannschaft und nicht zuletzt der FV-Stammtisch, den es jetzt regelmäßig gebe. All dies solle zu einem guten Gefühl und viel Spaß beitragen, Mitglied beim FV Biberach zu sein. Und das sind aktuell immerhin 407, davon genau die Hälfte Kinder und Jugendliche. Für einen Einspartenverein mit nur einer Sportart ‐ auch angesichts der vielen anderen Vereine in Biberach ‐ eine hervorragende Zahl, so Heinz Remke. Arbeiten müsse man noch an einer Begegnungsstätte, weil man eben kein klassisches Sportheim habe. Die Idee, gemeinsam mit dem FC Wacker, mit dem man im Übrigen ein gutes Verhältnis habe, am Erlenweg zu bauen, sei aus finanziellen Gründen nicht darstellbar.

Sportlich stehe der FV Biberach sehr gut da, so der Sportvorstand Michael Münch. Die „Erste“spiele im zweiten Jahr Verbandsliga und könne erneut den Klassenerhalt schaffen und die Jugend spiele auch in vielen Jahrgängen sehr hoch in Württemberg. Einzig der Verlust der zweiten Mannschaft schmerze noch immer, denn „eine Verbandsligamannschaft brauche einen guten Unterbau, auch um den A-Jugendlichen eine Perspektive zu bieten.“ Apropos Jugend. Da hatte es in der Vergangenheit einige Ungereimtheiten gegeben, die auch von zwei Frauen angesprochen wurden. Sie vermissten Empathie und Pädagogik im Trainingsalltag. Insbesondere die Jugendleitungen und die darunter angesiedelte sportliche Leitung der Jugend hätte da Defizite. Dies bestätigte auch ein 19-jähriger Jugendspieler, der aus Nichtbeachtung, wie er es formulierte, inzwischen nicht mehr beim FV Biberach spielt. Auch deswegen war ein Antrag bei der Vereinsführung eingegangen, die beiden Genannten abzusetzen und auszuschließen. Remke wies auf die Stauten hin, dass dies in einer Hauptversammlung nicht beraten werden könne, sondern im Vorstand. Er und Münch luden die Beteiligten zu einem Gespräch ein, dass zeitnah erfolgen soll. Zum Abschluss nahm Remke noch Ehrungen vor. So wurde Bruno Seiler und Uwe Machold in Abwesenheit die Ehrenmitgliedschaft verliehen, Armin Hertenberger wurde mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet.