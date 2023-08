Vier Direktabsteiger gibt es in der Saison 2023/24 in der Fußball–Landesliga IV. Eine Abstiegsrelegation von der Landesliga zur Bezirksliga wird es derweil nicht geben. Diese sei vom Württembergischen Fußball–Verband (WFV) für die Saison 23/24 ausgesetzt worden, wegen der Strukturreform zur Saison 24/25, erläutert Andreas Schele, Staffelleiter der Landesliga IV, auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

„Dies hat der Verbandsspielausschuss in Absprache mit den Bezirksvorsitzenden und Bezirksspielleitern so vereinbart, aus Solidarität mit den Bezirken, die zusammengelegt werden. Einzig der Bezirk Bodensee bleibt ja im Süden so bestehen wie er ist.“ Ab der Saison 24/25 werde es wieder eine Relegation geben.

Zahl der Direktabsteiger kann höher werden

Die Zahl der Direktabsteiger kann sich erhöhen, je nachdem wie viele Direktabsteiger es aus der Verbandsliga geben wird. Wenn es in der Verbandsliga zwei Direktabsteiger in die Landesliga IV gebe, dann bleibe es dort bei zwei Direktabsteigern, so Schele. „Wenn es in der Verbandsliga drei Direktabsteiger in die Landesliga IV gibt, dann sind es dort fünf Direktabsteiger.“ Bei vier Direktabsteigern aus der Verbandsliga wären es sechs Direktabsteiger in der Landesliga IV.

So sieht die Aufstiegsregelung aus

Eine Aufstiegsrelegation zwischen der Landesliga und der Verbandsliga gibt es hingegen auch in der Spielzeit 23/24. Das heißt, dass der Tabellenzweite am Ende wie bisher in die Relegation zur Verbandsliga gehe, so Schele.